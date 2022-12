Renfield: il film su Dracula con Nicolas Cage sarà vietato ai minori

Da poco è stata comunicata la classificazione per Renfield, il lungometraggio che avrà come protagonista Nicolas Cage nei panni di Dracula. Il film sarà classificato R-Rated, ovvero vietato ai minori. Nonostante si tratti di una commedia horror, sembra che il tasso di violenza e di sangue sia comunque alto.

Secondo le motivazioni che hanno portato alla classificazione R-Rated di Renfield:

Il film presenta sangue, violenza, scene crude, linguaggio spinto, ed uso di droghe.

Ricordiamo che la storia è incentrata su Renfield, il servo di Dracula, che verrà impersonato da Nicholas Hoult. Lo stesso attore ha detto del progetto:

Mi sento fortunato a stare sul set con Nicolas Cage, perché sono un suo fan. E lavorare insieme su un film su Dracula mi sembra come unire due figure iconiche. Ho adorato ogni singolo momento assieme a Nic Cage, ho osservato la sua attenzione per il personaggio, la carica di humour che vi ha inserito, ed il suo amore per la recitazione. Lui è una persona dall’animo puro, e non vedo l’ora che il pubblico possa vedere cosa è stato in grado di fare. La storia è originale ma è inserita nella tradizione di Dracula, e per essere un action-comedy ha un qualcosa di piuttosto bizzarro.

Renfield uscirà al cinema il 14 aprile 2023.

Renfield al cinema

Comparso per la prima volta nel romanzo di Bram Stoker su Dracula del 1897, Renfield ha avuto vari volti che lo hanno impersonato, da Dwight Frye a Tom Waits. In alcune delle trasposizioni la follia del character è da attribuire alla presenza di Dracula, mentre nella versione originale Renfield è già pazzo quando Dracula si presenta davanti a lui.

In diverse trasposizioni il personaggio di Renfield impersona colui che si reca in Transilvania per la contrattazione immobiliare con Dracula. E ciò accade sia ne film del 1931 di Tod Browning che in Dracula di Bram Stoker (anche se in questo caso il suo viaggio non viene mostrato).

Ecco una delle scene più iconiche con il Renfield presente nel Dracula del 1931 (quello con Bela Lugosi protagonista).