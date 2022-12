Meteorite caduto in Belgio, si cercano testimonianze

Nel cielo del Belgio una rete di telecamere di sorveglianza ha immortalato il passaggio di un bolide davvero luminoso. Sembra quasi impossibile che un meteorite di un chilo sia caduto a terra lungo una traiettoria tra Bruges e Gand. Dal lontano 1830 sono state registrate solo sei cadute di questo genere e gli astronomi stanno ricercando testimoni. Il meteorite è stato definito un ciottolo alieno derivante dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Per terra è probabile che si possano trovare una o numerose pietre di pochi centimetri, ma che arrivano anche alla dimensione di un pugno. Si possono rinvenire su tetti, strade o giardini. Potrebbero avere una superficie fusa, poco spessa, liscia, ma con gli angoli smussati.

I meteoriti vanno raccolti molto velocemente, in modo che non vengano persi o danneggiati. L’esperimento FRIPON fra i tanti obiettivi ha proprio questo scopo: la raccolta di questi ciottoli alieni. FRIPON comprende oltre cento telecamere in Europa e include l’Università di Liegi (ULiège) e lo Space Aeronomy Institute of Uccle (IASB). Maggiori saranno i ritrovamenti di meteoriti e più sarà facile per gli studiosi risalire a importanti informazioni sulla loro natura a livello astronomico.