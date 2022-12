Buffy L’ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar parla di un set tossico e maschilista

Nonostante Buffy l’Ammazzavampiri sia una serie TV cult, la produzione del telefilm è stata piuttosto controversa, e di recente l’interprete protagonsita Sarah Michelle Gellar ha parato della tossicità che si respirava sul set di Joss Whedon durante quel periodo.

Secondo le parole dell’attrice:

Quello era un set tossico e maschilista, in cui le donne venivano portate a scontrarsi l’una con l’altra, e questo per evitare che si creasse troppa unità femminile. Quell’esperienza mi ha portato a pensare che tutti i set fossero così, ed invece ho avuto nel tempo la possibilità di lavorare con tante donne e con uomini che supportano le donne, una cosa che mi ha fatto comprendere quanto quest’esperienza possa essere diversa, e più semplice. Nonostante ciò occorre ancora ricordare che viviamo in un epoca in cui le donne devono ancora lottare per farsi sentire.

Le parole della Gellar non fanno che confermare quanto dichiarato da altri interpreti che hanno lavorato a Buffy, e si affiancano alle esperienze dei membri del cast di Justice League, che hanno sollevato delle questioni riguardo ai comportamenti di Joss Whedon.

Il regista è stato accusato di abusi di potere, comportamenti scorretti e minacce fatte agli attori sul set. Nonostante Buffy venga ricordata come una serie TV che ha messo in risalto una figura femminile quali è quella della protagonista interpretata da Sarah Michelle Gellar, proprio le interpreti donne erano le più osteggiate nella produzione.

Tra le accuse più pesanti ricordiamo quelle di Charisma Carpenter, la Cordelia di Buffy e nello spin-off Angel. L’attrice ha dichiarato di essere stata licenziata da Joss Whedon dopo una gravidanza, e che il regista l’avrebbe definita “grassa”, comportandosi con le in maniera crudele. In un post su Twitter la Carpenter ha dichiarato qualche tempo fa che “tutta la gioia della gravidanza era stata succhiata via, e Joss era il vampiro”.

A distanza di anni è stato messo in sviluppo un reboot su Buffy l’Ammazzavampiri che è ora stato sospeso. Ecco le parole di Sarah Michelle Gellar sulla futura Buffy, riportate in un’intervista in occasione dell’uscita del libro Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts:

Voto per Zendaya, credo che lei sarebbe fantastica per questa parte.

A questo punto c’è da chiedersi se vedremo prima o poi una nuova Buffy.