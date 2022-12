Apple TV+ potrebbe finalmente arrivare sugli smartphone Android

Secondo nuove indiscrezioni, Apple si sarebbe infine convinta a portare la sua piattaforma di video on-demand anche su Android. A suggerirlo è il leaker ShrimpApplePro, secondo cui l’applicazione ufficiale di Apple TV, e dunque anche Apple TV+, arriveranno presto anche sugli smartphone e tablet Android.

Non sarebbe particolarmente sorprendente e secondo i principali analisti era solo questione di tempo. Del resto, Apple già diverso tempo fa aveva portato su Android Apple Music, la sua applicazione per ascoltare musica in streaming in abbonamento. Sempre secondo ShrimpApplePro, proprio Apple Music per Android dovrebbe ricevere a breve un importante aggiornamento.

Attualmente non è possibile riprodurre i contenuti di Apple TV+ – come l’acclamata serie Ted Lasco – sui dispositivi Android. I tablet e smartphone Android non vengono nemmeno menzionati nella pagina ufficiale dei device supportati da Apple.

Eppure Apple TV+ è un servizio a pagamento che, almeno sulla carta, dovrebbe giocare nello stesso campionato di Prime Video e Netflix. Che senso avrebbe privarsi di un bacino di utenti composto da centinaia di milioni di persone solamente in Europa?

Secondo Bloomberg, Apple avrebbe temporeggiato fino ad adesso per paura che portare tutti i suoi servizi anche su Android avrebbe potuto danneggiare le vendite degli iPhone, ma è davvero difficile immaginare che una persona possa decidere di acquistare un telefono della Apple esclusivamente (o soprattutto) perché interessato al catalogo di serie TV e film di Apple TV+.

Semmai è vero il contrario: avvicinare un gran numero di utenti Android all’ecosistema di servizi e prodotti digitali di Apple potrebbe essere proprio un’esca per convincere loro a fare il gran salto e passare ad un iPhone.