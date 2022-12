Anime: quali sono stati i migliori e i peggiori del 2022?

L’universo degli anime sta espandendo i suoi confini ormai da tanto tempo ed è riuscito ad arrivare nelle vite di molte persone. Il 2022 si è dimostrato, proprio come il 2021 prima, un anno eccezionale per gli anime, vantando il ritorno di diverse serie acclamate, il debutto di nuovi anime ancora più attesi e una serie di impressionanti di nuovi prodotti originali. Con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan: The Final Season Part 2, Cyberpunk: Edgerunners di Hiroyuki Imaishi, Chainsaw Man, e molti altri, è stato un anno da ricordare per gli anime finora – e non è ancora finita!

C’è una ricchezza di cataloghi e piattaforme tra cui scegliere e non c’è abbastanza tempo durante la giornata per guardare tutto quello che vorremmo, motivo per cui abbiamo riunito qui solo alcuni degli anime che hanno avuto più successo (credetemi ne avremmo messi volentieri molti di più). Dopo aver scelto i migliori e i peggiori anime del 2022, abbiamo creato la nostra lista come vademecum. Per chiarezza e comodità, l’ordine dei migliori di quest’anno è classificato senza ordine numerico. Di seguito uno dei trailer degli anime più apprezzati di questa stagione, pubblicato su YouTube:

Migliori Anime 2022

L’Attacco dei Giganti – Finale parte 2

Tra i migliori anime del 2022 non può mancare l’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti anche se potrebbe essere ritenuto l’anime più controverso nella lista dei migliori di quest’anno. Molto è stato detto e scritto sui capitoli finali del manga di Attack on Titan (sì, lasciateci usare anche il titolo originale), dai sentimenti pro-imperialisti dedotti dal creatore Hajime Isayama agli scomodi parallelismi allegorici della serie con le atrocità storiche della vita reale. Tenendo presenti queste critiche, è comprensibile chiedersi perché Attack on Titan sia in questo elenco.

La risposta è semplice: i registi Jun Shishido e Yuichiro Hayashi e lo studio MAPPA hanno preso quella che è una conclusione disordinata e divisiva e ne hanno prodotto (attraverso 22 episodi) la migliore incarnazione animata possibile.

Gli episodi iniziali e finali della stagione da soli si classificano facilmente come una delle rivelazioni più scioccanti di qualsiasi anime nella memoria recente, reso attraverso alcune delle immagini più apocalittiche viste nella serie fino ad oggi.

Non c’è niente come sentirsi parte di grande evento anime, dove sembra che tutti stiano guardando (e analizzando) ogni nuovo sviluppo nel climax in corso della serie proprio accanto a voi. Nonostante tutte le sue controversie, l’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti rappresenta non solo il culmine di uno degli anime significativi dell’ultimo decennio, ma si qualifica senza dubbio come uno degli eventi anime da non perdere del 2022, difetti e tutto il resto compresi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (stagione 2)

Dopo essere diventato un grande successo in tutto il mondo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃) sta entrando nella nuova parte del suo arco narrativo dopo la prima stagione nel 2019 e il film sequel nel 2020. L’anime ha infatti iniziato con la stagione 2 intitolata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc da dicembre 2021. La maggior parte della stagione è andato in onda nell’inverno del 2022, quindi non poteva non essere tra i migliori anime del 2022. Puoi vedere la nuova avventura di Tanjiro e l’emergere di una nuova Hashira.

Dopo il successo di Demon Slayer: Mugen Train, un film anime del 2020 che ha infranto i record al botteghino giapponese anche di fronte alla pandemia di Covid-19, l’eroe adolescente Tanjiro è tornato all’inizio del 2022 per la seconda stagione di combattimenti epici e caos. La serie, elogiata per la sua bellissima animazione, è attualmente nel “Entertainment District Arc”, che vede Tanjiro e i suoi amici rintracciare un pericoloso demone travestito da cortigiana di alto rango.

Cyberpunk: Edgerunners

Una delle inquadrature del protagonista David da dietro, con la spina dorsale del robot che si illumina e illumina i nervi rossi da sotto, dall’anime Cyberpunk Edgerunners è stata una delle più iconiche viste negli ultimi anni.

Cyberpunk: Edgerunners si è assicurato un posto come uno degli anime originali di successo del 2022. Prodotta da CD Projekt Red e Studio Trigger (Kill la Kill, Promare) e diretta da Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Promare), la serie racconta una stand- story solitaria ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077 e il TTRPG originale di Mike Pondsmith. Segue un giovane ragazzo di strada di nome David Martinez e la sua ascesa da mercenario alle prime armi a vero e proprio edgerunner sul punto di diventare una leggenda.

Con un’azione rovente, personaggi memorabili, richiami intelligenti a Cyberpunk 2077, una colonna sonora fantastica e una trama ricca che espande le promesse di Night City in un modo che Cyberpunk 2077 non ha mai fatto, Cyberpunk: Edgerunners non è solo uno dei migliori anime dell’anno; potrebbe essere solo uno dei migliori anime che Trigger abbia mai prodotto.

My Dress-up Darling

Gli studenti delle scuole superiori Wakana Gojo e Marin Kitagawa hanno entrambi hobby insoliti: a Gojo piace realizzare bambole hina (bambole tradizionali giapponesi) e Marin è principalmente appassionata di anime e giochi, con un’affinità per il cosplay. Marin, una ragazza frizzante che si veste alla moda gyaru, chiede a Gojo di usare le sue abilità astute per aiutarla a realizzare il suo cosplay e da lì nasce un fantastico duo. La personalità frizzante e gentile di Marin unita alla mentalità riservata ma determinata di Gojo crea una relazione interessante che si libera dalla solita situazione di una ragazza gyaru con un ragazzo tranquillo (in cui la ragazza gyaru semplicemente prende in giro il ragazzo senza sosta nascondendo i propri sentimenti per lui).

Marin ovviamente si prende cura di Gojo e non sta facendo nulla per ferirlo di proposito o stressarlo, anche se finisce per imbarazzarsi mentre prende le sue misure.

My Dress-Up Darling ha una quantità scomoda di fan service che forse non è l’ideale per chi non è appassionato del genere, ma la storia in sé è così innovativa che abbiamo dovuto includerla tra i migliori anime del 2022.

Spy x Family

Ora che si avvicina alla fine della sua serie di 25 episodi, Spy x Family si è assicurato il suo posto come uno dei migliori anime del 2022. La serie segue Loid Forger, una spia che ha il compito di un’operazione top secret per fermare il leader del National Unity Party dal danneggiare le relazioni di pace tra due paesi vicini. Il suo piano è quello di avvicinarsi al leader politico incontrandolo attraverso un evento ospitato in una scuola elementare super elitaria. C’è solo un problema: Loid è scapolo.

Entra la figlia adottiva, Anya, e la nuova moglie, Yor. Sebbene i due non conoscano la vera identità di Loid, hanno dei segreti. Anya è una telepate che può leggere le menti e Yor è un assassino. La storia della famiglia inizia con loro che vivono sotto lo stesso tetto, tutti cercando di mantenere la facciata della famiglia mentre si destreggiano tra i rispettivi segreti.

Anya costituisce il nucleo emotivo e comico della serie anime. La serietà della piccola bambina dai capelli rosa (e, a dire il vero, la pura stupidità) riunisce lo show in una serie di affascinanti momenti del personaggio. Dopo aver appreso che Yor ha letteralmente ucciso persone per vivere, Anya reagisce con gli occhi stellati, “Sono così eccitata!”

Nonostante questi momenti un po’ sciocchi, hai la sensazione che Anya sia solo una ragazza che vuole essere amata. È divertente, è dolce e la serie anime ha fornito un balsamo tanto necessario ai guai del mondo.

Chainsaw Man

Un uomo che indossa una camicia bianca insanguinata e sbottonata con lame di motosega che sporgono dalla testa e dalle braccia trafigge una ferita insanguinata nel fianco di un mostro, viscere viola, sangue e altre viscere che fuoriescono. Con materiale originale forte quanto il manga di successo di Tatsuki Fujimoto, l’ultima uscita dello studio MAPPA ha sicuramente avuto un grande successo in questa stagione. Chainsaw Man segue Denji, un orfano che vive in costante povertà e ha paura di morire.

Un giorno, fa un patto con il suo animale domestico Pochita, un “diavolo motosega”, che gli permette di trasformarsi in un essere demoniaco con motoseghe che gli sporgono dalle mani e ottenere un lavoro ben pagato presso un ufficio governativo come cacciatore di diavoli.

Sebbene la serie abbia già raccolto un seguito di fan dedicato, rimaneva la domanda su come questa storia cruenta e sanguinolenta si sarebbe tradotta in animazione.

Finora, la serie animata ha assunto un tono più pacato. C’è azione, di sicuro, e le motoseghe di Denji ruggiscono mentre fanno a pezzi i corpi dei suoi nemici.

Ma ciò che emerge dalla serie finora è il modo in cui gli animatori si sono concentrati sulla vita quotidiana dei personaggi.

Che si tratti di Aki con la coda di cavallo a punta che lava i vestiti e fuma una sigaretta in una mattina tranquilla o di Denji che coccola il suo adorabile cane Motosega Pochita di notte, vedremo un lato più cupo del mondo di Fujimoto.

Peggiori Anime 2022

Lo so, non è carino riunire quei prodotti che non hanno dato il meglio di sé ma vogliamo almeno vedere insieme a voi perché alcuni di loro non hanno reso bene dalla trasposizione da manga a schermo. Come abbiamo visto, il 2022 è stato finora un anno entusiasmante per gli anime. Molti amati successi sono tornati ancora una volta, insieme ad alcuni nuovi fantastici titoli per i fan. Ogni stagione è piena di serie molto attese e quasi tutte hanno avuto un successo strepitoso.

Ma non tutte le serie sono in cima alle classifiche e, sebbene quest’anno ci siano stati molti anime incredibili, il 2022 ha portato anche molte delusioni.

In alcuni casi, l’uscita di una nuova serie non è riuscita a soddisfare le aspettative dei fan. Nel frattempo, alcuni titoli di ritorno hanno lasciato cadere il testimone e sono usciti fuori strada completamente. Ad ogni modo, molte serie anime quest’anno non hanno raggiunto il loro vero potenziale e hanno deluso i fan che erano entusiasti della loro uscita.

Lucifer e The Biscuit Hammer

Il problema con questo prodotto è molto semplice: non sono riusciti ad adattare correttamente il manga allo schermo. Lucifer Samidare Asahina vuole fermare Biscuit Hammer per distruggere lei stessa il mondo. Lucifer and the Biscuit Hammer è stato uno degli anime più attesi della stagione estiva 2022. I fan del manga non vedevano l’ora di vedere finalmente l’amata storia prendere vita sullo schermo. Ma quando la serie è finalmente andata in onda, molti non sono stati contenti come era avvenuto l’adattamento.

Per colpa di un budget basso, l’adattamento soffre di molti problemi, dall’animazione di bassa qualità alla scrittura scadente che tralascia i momenti chiave.

È diventata una delle più grandi delusioni della stagione, con molti che l’hanno abbandonata dal primo episodio e visto il materiale di partenza è stato veramente un peccato.

Vampire in the Garden

Quando si arriva a parlare di Vampiri per una storia e per un’altra, spesso le aspettative sono molto alte. Vampire in the Garden purtroppo è una storia di vampiri dimenticabile.

Non capita tutti i giorni che i fan ricevano una nuova fantastica serie da Netflix, ma è esattamente quello che hanno ottenuto con Vampire in the Garden. O almeno, così sembrava.

Nel complesso, questo originale Netflix è una storia piuttosto solida con immagini meravigliose però dove delude davvero è nella sua storia.

Sebbene sia ben scritto, sembra praticamente qualsiasi altra storia di vampiri nei media, aggiungendo poco o niente di nuovo al genere. È pieno di temi e cliché che funzionano per la premessa ma lo lasciano molto dimenticabile, vuoto e poco originale.

Made in Abyss: La città d’oro del sole cocente

Non ci aspettavamo davvero di dover aggiungere questo titolo alla lista. Fino all’ultimo minuto ho pensato di poter mettere Rent-A-Girlfriend qui ma invece ha fatto un lavoro piuttosto buono. Dopo aver trovato il tempo per recuperare Made in Abyss pensavamo sarebbe stato tra le sorprese positive. Poi è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Man mano che gli episodi si insinuavano, abbiamo sentito una distanza che si apriva tra noi e la serie, e quando i titoli di coda dell’episodio più recente sono passati, non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che Made in Abyss avesse deluso le aspettative molto più di quanto fosse ovvio.

Abbiamo adorato la prima stagione di MiA, ancora di più ora di quando è andata in onda per la prima volta. E sulla carta dovremmo desiderare di più di questo affascinante e macabro mondo di meraviglie e orrori.

Ma da qualche parte in questa seconda stagione, il grazioso equilibrio che ha reso tutto così avvincente è andato in pezzi.

Uno dei problemi può essere che il nostro trio principale sembra fare la parte dell’osservatore di una storia in gran parte separata da loro, caricando tutto lo sviluppo del personaggio di Reg in un flashback che non ricorda nemmeno e relegando Nanachi a un pisolino di mezza stagione solo per poter ricostruire il loro addio a Mitty.

Forse è il fatto che il mistero a fuoco lento della città titolare sembra vuoto come i suoi principali abitanti, aumentando il suo orrore corporeo sempre più senza scopo al punto che inizia a sembrare uno scherzo degli aristocratici che è durato troppo a lungo. O forse è solo che la stagione ha impiegato troppo tempo per trovare il suo centro emotivo, ea quel punto ero così appesantito dall’esposizione e dalla delusione che non sono riuscito a farmi coinvolgere dalla tragedia di Faputa.

Qualunque cosa fosse, quando finalmente ho raggiunto l’episodio più recente, tutto ciò che ho sentito è stata la spiacevole consapevolezza che nulla di ciò che questa storia stava facendo funzionava più per me, ed è per questo che alla fine ho dovuto sceglierlo come il mio peggiore. Il senso di meraviglia e scoperta che rendeva degna di essere sopportata tutta la crudeltà dell’Abisso è sparito, sostituito da tentativi sempre più esagerati di shock horror che crescendo con un concetto così ridicolo che smette di essere orribile e inizia a essere imbarazzante. E riconosco che per molte altre persone funziona ancora, ma quando la colonna sonora uniformemente fantastica dello spettacolo non è riuscita a strapparmi una lacrima nel suo momento teoricamente più straziante, sapevo che sia lo spettacolo che il suo mondo avevano perso la loro affascinante magia. . The Golden City non è una brutta stagione televisiva – è ancora prodotta con perizia e presentata con competenza – e ci sono spettacoli oggettivamente peggiori che ho visto in questa stagione. Ma per me, è caduto il più lontano dalla grazia, e lo slancio di quella goccia l’ha lasciato schizzare a terra in una pozzanghera soffice e zuppa delle sue stesse viscere.