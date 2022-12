Velma: la serie spin-off di Scooby-Doo arriva a gennaio su HBO Max

Velma sarà un interessante esperimento all’interno delle produzioni di Scooby-Doo, considerando che stiamo parlando di una serie animata per adulti, con protagonista un personaggio collaterale delle storie. Da poco è stato rivelato che Velma uscirà a gennaio su HBO Max. La data esatta è quella del 12 gennaio 2023.

Questo è il teaser.

Il cartone animato racconta le origini del personaggio Velma Dinkley, uno dei membri dlla Scooby-Doo Mystery Inc. Dietro questa origini story saranno raccontati e mostrati alcuni degli eventi americani legati al mistero più importanti degli ultimi decenni.

La voce originale di Velma, Mindy Kailing, farà da produttrice esecutiva del progetto, che ha come showrunner Charlie Grandy. Nel cast vocale originale è presente anche Constance Wu che fa Daphne, Sam Richardson che dà la voce a Shaggy, Glenn Howerton come Fred. Tra i membri aggiunti del cast troviamo Jane Lynch, Wanda Sykes, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, “Weird Al” Yankovic, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak, e Karl-Anthony Towns.

Il personaggio di Velma negli ultimi tempi ha assunto un’importanza particolare per il fatto di aver fatto coming out durante un lungometraggio animato di Scooby-Doo. In Trick or Treat Scooby-Doo! Velma si dimostra interessata al personaggio femminile di Coco Diablo.

Qualche tempo fa il regista James Gunn aveva dichiarato che Velma fosse dichiaratamente omosessuale già nel primo film live-action da lui sceneggiato. Ecco le parole di Gunn: