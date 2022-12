PlayStation Store: tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta con gli Sconti di Gennaio

Sono già attive sul PlayStation Store gli sconti di Gennaio con centinaia di giochi PS5 e PS4 in sconto fino al 75%. La lista dei giochi in offerta include tantissimi titoli, tra cui Elden Ring, Horizon Forbidden West, Call of Duty: Modern Warfare II, FIFA 23, The Last of Us: Parte 1 e tanti altri ancora. Di seguito trovate una selezione di alcuni degli sconti più invitanti attualmente disponibili:

Elden Ring a 48,99 euro;

Horizon Forbidden West a 49,59 euro;

FIFA 23 a 34,99 euro;

Call of Duty: Modern Warfare II a 67,98 euro;

The Last of Us: Parte 1 a 59,99 euro;

Stray a 23,99 euro;

The Last of Us: Parte II a 19,99 euro;

It Takes Two a 15,99 euro;

Hades a 16,74 euro;

Resident Evil: Village a 19,99 euro;

Destiny 2: La Regina dei Sussurri a 19,99 euro;

Red Dead Redempion II a 19,79 euro;

Borderlands 3 a 10,49 euro;

Cuphead a 13,99 euro;

Diablo II: Resurrected a 13,19 euro;

Crash Team Racing: Nitro-Fueled a 13,99 euro;

The Outer Worlds a 19,79 euro;

Vi ricordiamo, infine, che questa è solo una piccola selezione delle offerte attualmente disponibili che potete consultare a questo indirizzo. Gli sconti di Gennaio si aggiungono alle Offerte di Fine Anno già attive sul PlayStation Store.