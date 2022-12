Luther: Verso l’inferno, prime foto di Idris Elba nel nuovo film

Si intitolerà Luther: Verso l’inferno (Luther: Fallen Sun, in lingua originale) il film che continuerà la nota saga britannica dedicata al detective Luther, personaggio nato in BBC dalla mente di Neil Cross e con Idris Elba come protagonista. Arrivano oggi le prime immagini della pellicola, che debutterà a marzo su Netflix. Nel cast della serie, diretta da Jamie Payne, anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nei panni di Martin Schenk.

Dopo cinque (altalenanti) stagioni girate e pubblicate tra il 2010 e il 2019, Luther si imbatte nel caso di un serial killer che sta terrorizzando Londra… peccato solo che, in prigione dopo alcuni sfortunati eventi, non abbia modo di dargli la caccia in prima persona. Almeno fin quando non decide di evadere, pur di concludere il lavoro.

Leggi anche: