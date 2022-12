iPhone SE 4: altro che design rinnovato, secondo un’analista sarebbe stato cancellato

Secondo nuovi rumor, Apple avrebbe cancellato l’iPhone SE 4, cioè la nuova iterazione della sua linea di smartphone entry-level. Solamente pochi mesi fa erano emerse alcune indiscrezioni interessanti, che suggerivano che il prossimo SE 4 avrebbe sostanzialmente ripreso il design dell’iPhone XR (niente cornici e niente tasto fisico).

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe in realtà deciso di cancellare la produzione dello smartphone, originariamente fissata per il 2024. Allo stato attuale, spiega l’analista, non è chiaro se Apple abbia deciso di cancellare completamente o il progetto o se al contrario si tratti di un rinvio all’anno successivo.

La decisione sarebbe stata presa recentemente, sulla base delle pessime performance di vendita degli iPhone di fascia media e media-alta. Come abbiamo visto più volte, il grosso della domanda è concentrata sui modelli high-end, cioè gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max (motivo per cui, a differenza degli altri modelli, sono introvabili negli Apple Store e i tempi d’attesa sono ancora molto lunghi).

La bassa domanda non riguarderebbe esclusivamente gli iPhone 14 e 14 Plus, ma anche i modelli più economici, come l’iPhone 13 Mini e l’iPhone SE 3, entrambi con volumi di vendita quasi completamente trascurabili per un colosso come Apple.

Chiaramente è bene tenere a mente che si tratta di voci di corridoio, che potrebbero tranquillamente venire smentite dai fatti nel corso del prossimo anno.