I farmaci antinfiammatori causerebbero alterazioni dello smalto dentale

Uno studio condotto presso l’Università di San Paolo (USP) in Brasile, e descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Scientific Reports, dimostra che i farmaci antinfiammatori comunemente assunti dai bambini possono essere associati a difetti dello smalto dentale, attualmente presenti in circa il 20% dei bambini di tutto il mondo. Gli autori, affiliati alla Scuola di Odontoiatria di Ribeirão Preto (FORP-USP) e alla Scuola di Scienze Farmaceutiche, hanno studiato gli effetti del celecoxib e dell’indometacina, farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) classificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come il primo gradino della scala analgesica, insieme al paracetamolo. Negli ultimi anni, i dentisti della Clinica dello smalto dentale della FORP-USP, che studiano e si occupano quotidianamente del problema, hanno osservato un forte aumento del numero di bambini che si rivolgono alle cure per dolore, macchie bianche o gialle dei denti, sensibilità e fragilità dentale. In alcuni casi, la semplice masticazione può fratturare i denti. Tutti questi sono i classici sintomi dei difetti dello smalto dentale del tipo noto come ipomineralizzazione dello smalto, le cui cause sono poco conosciute.

Come conseguenza di questo disturbo, la carie dentale sotto forma di lesioni cariose compare prima e più frequentemente in questi pazienti. I primi anni di vita, quando si forma lo smalto dentale, è un periodo in cui le malattie sono frequenti, spesso con febbre alta. “Queste malattie vengono tipicamente trattate con i FANS, che inibiscono l’attività della ciclossigenasi (COX, un enzima infiammatorio) e riducono la produzione di prostaglandine (che favoriscono anch’esse l’infiammazione)”, ha dichiarato Francisco de Paula-Silva, professore del Dipartimento di Pediatria della FORP-USP e autore dell’articolo. “Tuttavia, le COX e le prostaglandine sono note per essere fisiologiche per lo smalto dentale e ci siamo quindi chiesti se questi farmaci interferissero nella normale formazione di questa struttura”.

Per studiare il problema, i ricercatori hanno utilizzato i ratti, che hanno incisivi che crescono continuamente, il che facilita l’analisi. I ratti sono stati trattati con celecoxib e indometacina per 28 giorni, al termine dei quali non erano praticamente visibili differenze a occhio nudo nei loro denti. Tuttavia, quando i ricercatori hanno iniziato a estrarre i denti, hanno scoperto che questi si fratturavano più facilmente. I denti contenevano livelli inferiori alla norma di calcio e fosfato, importanti per la formazione dello smalto dentale, e la densità minerale era bassa. Quando i ricercatori hanno cercato le ragioni di questa situazione, hanno trovato alterazioni nelle proteine necessarie per la mineralizzazione e la differenziazione cellulare, dimostrando che i farmaci avevano effettivamente influenzato la composizione dello smalto dentale.

I prossimi passi

“Al momento, lo studio ci offre almeno un indizio sull’identità di un nuovo attore che potrebbe essere coinvolto nello sviluppo dei difetti dello smalto dentale. Finora eravamo completamente all’oscuro”, ha detto Paula-Silva. Il gruppo ha in programma di condurre uno studio clinico con l’obiettivo di confermare i risultati della ricerca nel modello animale. “Analizzeremo la storia medica dei bambini affetti da questo problema dentale e l’uso di questi farmaci, e organizzeremo uno studio clinico che metterà in relazione i due insiemi di dati per poter formulare raccomandazioni su quali farmaci non dovrebbero essere utilizzati e per quali pazienti. Possiamo anche aiutare a definire un protocollo di trattamento appropriato in futuro”, ha detto Paula-Silva, paragonando questa situazione a quella della tetraciclina, un antibiotico sconsigliato ai bambini perché causa lo scolorimento dei denti.