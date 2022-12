Google Pixel 8: i leaker non hanno dubbi, avrà una nuova fotocamera formidabile

Sono uscite alcune nuove informazioni sul Pixel 8, il prossimo flagship phone di Google. Secondo nuove indiscrezioni, il telefono avrà un comparto fotografico completamente rinnovato ed estremamente solido.

La voce ci arriva da Android Kuba Wojciechowski, sviluppatore e noto leaker. Secondo Wojciechowski il Google Pixel 8 avrà una fotocamera con supporto allo staggered HDR. «Grazie a Google abbiamo una versione pulita di Google Camera Go, ci sono alcuni riferimenti a quelli che dovrebbero essere Husky e Shiba, nome in codice dei Pixel in uscita nel 2023», ha scritto, per poi aggiungere che supporteranno lo staggered HDR.

La tecnologia staggered HDR, lo ricordiamo, consente di catturare immagini a breve e lunga esposizione contestualmente. Una soluzione avanzata che farebbe fare al comparto fotografico del prossimo flaghsip un notevole passo in avanti. I Pixel attualmente in commercio utilizzano il cosiddetto HDR Plus Bracketing: il telefono scatta rapidamente numerose foto, per poi combinarle in un’unica immagine HDR.

Non è chiaramente possibile supportare lo staggered HDR con i sensori attualmente in uso sui Pixel 7 e Pixel 7 Pro, motivo per cui è pressoché certo che assieme alla nuova tecnologia arriverà anche una nuova fotocamera principale. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.