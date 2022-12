Glass Onion, ecco l’escape room a tema creata da Netflix Italia

Il 23 dicembre su Netflix farà il suo esordio l’attesissimo Glass Onion – Knives Out, sequel di Cena con delitto – Knives Out del 2019 e diretto sempre da Rian Johnson e con protagonista Daniel Craig nei panni del bizzarro detective Benoit Blanc. Il detective Benoit Blanc è stato invitato a una singolare festa, in cui il padrone di casa, il milionario Miles Bron, spiega le regole del mistery murder game che ha organizzato ma che a quanto pare non andrà come aveva inizialmente previsto. Il film ha già fatto il suo debutto nelle sale italiane ma la sua vera casa sarà Netflix. In occasione del lancio del lungometraggio in piattaforma, Netflix Italia ha organizzato un evento perfetto per i fan dei misteri, delle escape room e ovviamente del franchise. L’experince immersiva è iniziata con dell’ottimo cibo, drink inusuali per poi giungere all’escape room tematizzata.

Se ancora non lo avete visto vi lascio di seguito il trailer di Glass Onion – Knives Out

Glass Onion: l’esperienza a tema organizzata da Netflix Italia

Il 17 e il 18 dicembre Netflix Italia ha organizzato un evento esclusivo interamente dedicato al film di Rian Johnson. A Milano, precisamente presso il Dazio Levante in Piazza Sempione n 33, i fan dei misteri e dei casi impossibili da risolvere si sono cimentati nell’opportunità di aiutare il detective Benoit Blanc a risolvere un nuovo e complicato caso.

L’accoglienza offerta da Netflix è stata calorosa, il tappeto rosso era steso sulle scalinate di Dazi Lavente e due grandi lenti d’ingrandimento a tema Netflix erano pronte a segnalare sull’ingresso l’experince che i visitatori avrebbero compiuto all’interno. Ogni partecipante veniva dotato di braccialetto giallo e orario di ingresso per l’experince, in modo da non sovraffollare le stanze. Prima di entrare nel vivo dell’avventura sono stati serviti piatti esotici perfettamente a tema con l’ambientazione greca del film: da involtini di verdure e formaggi, fino ai fritti misti e crostini con fiori commestibili; per concludere il tutto con un risotto allo zafferano cotto al punto giusto.

I drink riportavano nomi perfetti per un film mystery: da Il Rompicapo fino a il Vodkiller a il Ginvestigatore: tutte rivisitazioni dei classici cocktail in salsa Glass Onion.

Non mancava nemmeno la classica tavola imbandita che caratterizza ogni film giallo che si rispetti. Per l’occasione Netflix l’aveva decorata con un sevizio d’argento specchiato e un centro tavola ricco di fiori rossi. La musica non si è fatta desiderare. Un dj posizionato nel centro della tavola da pranzo ha animato la serata con musiche di ogni tipo.

La experince però deve ancora iniziare. L’accesso all’escape room è stato scaglionato durante la serata per impedire agli ospiti di trovarsi in una situazione di sovraffollamento e godere a pieno dell’experience. Così in gruppi da 4 o 8 persone i vari inviatati sono entrati all’interno dell’escape room a tema Glass Onion. Ogni stanza era perfettamente tematizzata. Dopo una breve introduzione iniziale, stanza dopo stanza i partecipanti venivano chiamati a risolvere i vari misteri. L’obbiettivo? Semplice: scoprire l’arma del delitto e risolvere il caso aiutando cosi il detective Benoit Blanc.

Al termine dell’attività Netflix ha regalato a tutti i suoi ospiti gadget a tema: una bandana gialla con impresso il logo ed il titolo del film e una spilletta con il volto di Daniel Craig oppure con l’immagine di Edward Norton.

L’intero evento è stato pensato per trasportare gli ospiti nelle atmosfere del film e il risultato è stato raggiunto. Il 23 dicembre è vicino e possiamo presumere che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare all’esperienza Netflix non vedranno l’ora di vedere sulla piattaforma streaming il nuovo film mystery di Rian Johnson.

Se non ho visto il primo film Knives Out posso lo stesso vedere Glass Onion e partecipare all’evento? Certamente! L’evento è stato pensato per i fan dei mystery, degli enigmi e delle experience a tema ma è tranquillamente godibile anche da chi non ha mai visto la pellicola e desidera immergersi nelle atmosfere mystery dei franchise. Ad ogni modo trovate Knives Out (Cena con Delitto Knives Out il titolo italiano) disponibile sul catalogo Netflix Italia quindi fossi in voi approfitterei dell’occasione per recuperalo prima dell’evento. Ovviamente se volete vedere il sequel non è obbligatoria la visione del film precedente, i personaggi, eccetto il detective Benoit Blanc, sono tutti nuovi ed hanno altri volti, anche se un cameo dei soggetti precedenti potrebbe non essere un’ipotesi azzardata. Io ad ogni modo vi consiglio di recuperare anche Knives Out, è davvero imperdibile.

Dopo “Cena con delitto – Knives Out”, una nuova indagine coinvolge il detective Benoit Blanc (Daniel Craig), che in Grecia è alle prese con un complicato mistero e stravaganti sospettati. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) ha invitato i suoi più cari amici sulla sua isola privata, ma quello che sembrava un paradiso terrestre si è rivelato molto diverso. C’è un cadavere, e Blanc dovrà scoprire chi ha le mani sporche di sangue…

La pellicola, diretta come la precedente da Rian Johnson, vede nel cast anche Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, nonché alcuni camei illustri, come quello di Angela Lansbury. Il debutto nei cinema è avvenuto in Italia lo scorso 23 novembre mentre l’esordio in esclusiva su Netflix è fissato per il 23 dicembre.

Sequel diretto del capitolo precedente, si tratta di un vero e proprio giallo deduttivo in stile Agatha Christie, con un investigatore eccentrico quanto ispirato che si ritrova ad affrontare un caso inaspettato e singolare. Il precedente film vantava un’altra caratteristica del genere: un cast corale di personaggi eterogenei che comprendeva, in quel caso, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

In Glass Onion il detective Benoit Blanc si reca in Grecia, per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici. In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.

Sapevate anche che Rian Johnson sta già lavorando al terzo capitolo della saga? Parlando a Deadline il regista Rian Johnson ha dichiarato su Knives Out 3:

“Posso dire che è interessante il modo in cui abbiamo strutturato l’accordo con Netflix, perché se volessi fare un altro film avrei già questa possibilità. In molti potrebbero pensare che abbia già in mente tante idee per provare a fare altro, ma in realtà ciò su cui da un paio di mesi sto ragionando è il terzo film di Knives Out. E sto iniziando a concentrarmi proprio su questa cosa. E non è perché abbia degli obblighi contrattuali, ma semplicemente perché si tratta dell’oggetto prezioso che ho sotto il naso ora come ora. Sto cercando di comprendere come potrei renderlo completamente diverso rispetto a questo secondo capitolo, e rispetto al primo lungometraggio.”

Sicuramente non vedremo il film nel futuro immediato, dovrei attendere almeno il 2025 ma già sapere che la serie di film mystery è destinata a proseguire penso che renderà molto felici i fan del franchise.