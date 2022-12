Better Call Saul: Bob Odenkirk definisce il suo personaggio “il ruolo della mia vita”

Bob Odenkirk ha concluso da qualche mese il su percorso nei panni di Saul Goodman, il protagonista di Better Call Saul ed uno dei personaggi simbolo di Breaking Bad. L’attore ha di recente parlato del suo percorso, definendolo il proprio character come “il ruolo della mia vita”.

Nelle parole dell’attore:

Mi sono preso un po’ di tempo per rattristarmi per la fine di tutto, e farò questo per i prossimi dieci anni, o anche più. So che è stato il ruolo della mia vita, nonché un qualcosa di meraviglioso che mi è capitato. Alcune persone non colgono questa cosa. Mi piangerò addosso per il resto della mia vita.

E riguardo al finale della serie lo stesso Odenkirk ha aggiunto:

Ecco il videomessaggio con cui Odenkirk si è accomiatato dal suo personaggio qualche mese fa.

E questo è il testo tradotto delle sue parole:

Mi chiedono tutti come mi senta a dire addio a Saul Goodman e a Better Call Saul, e non sono bravo a rispondere a questa domande perché francamente è difficile guardare da vicino a questa esperienza e addirittura al personaggio.

Troppi ingranaggi, e si sono incastrati fin troppo bene, ed è per me un mistero come possa essere accaduto.

Non ho fatto nulla per meritare questa parte, ma spero di essermela meritata in corso d’opera delle sei stagioni.

Grazie per averci dato una possibilità. Siamo usciti fuori [come spin-off, ndr] dallo show preferito di sempre di molti [Breaking Bad, ndr] e potevamo essere odiati per il solo motivo di provarci. E invece no. Abbiamo avuto questa possibilità e spero ne abbiamo ricavato il massimo. Grazie per essere stati con noi.