Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer vuole il ritorno di Johnny Depp

20—Dic—2022 / 8:49 AM

Dopo essersi espresso sulla versione femminile de I Pirati de Caraibi, il produttore Jerry Bruckheimer ha dichiarato di essere interessato ad un ritorno di Johnny Depp nel franchise. Si tratta della prima dichiarazione di questo tipo fatta da Bruckheimer.

Parlando al The Hollywood Reporter ha dichiarato:

Bisognerebbe chiedere alla Disney, io non saprei rispondere veramente a questa domanda. Però vorrei rivedere Johnny in un film dei Pirati dei Caraibi. Lui è un mio amico, un grande attore, ed è una sfortuna che delle cose che riguardano le nostre vite personali finiscano pe influenzare tutto ciò che facciamo.

Successivamente, quando gli è stato chiesto se si sia mai provato ad uccidere il personaggio di Jack Sparrow, il produttore ha affermato:

Non è una cosa che si può fare. Abbiamo provato, ma non ha funzionato.

Ricordiamo che durante il processo contro Amber Heard lo stesso Johnny Depp ha affermato che non ritornerebbe nel franchise nemmeno per 300 milioni di dollari. Ma un ex dirigente Disney ha affermato che proprio quella cifra sarebbe alla base di una nuova proposta della Casa di Topolino nei confronti dell’attore. Cederà Johnny Depp?

Del resto, sempre durante il processo, l’attore ha anche dichiarato che avrebbe voluto dare il giusto addio al suo Jack Sparrow.

Pensavo che il personaggio dovesse avere il giusto commiato-aveva detto- C’è un modo per dare una fine ad un frachise del genere, ed avrei continuato fino a quando non sarebbe arrivato il momento di dare uno stop.

Nel frattempo l’interprete ha comunque indossato i panni di Jack Sparrow per un video di auguri. Il filmato è stato realizzato per la Make-A-Wish Foundation per un ragazzino di undici anni di nome Kori, che si sta sottoponendo a delle cure dopo aver fatto un trapianto di cuore. Sembra che la visione dei Pirati dei Caraibi sia uno de suoi modi di trovare conforto durante questo ciclo di terapie.

Di recente il produttore Jerry Bruckheimer ha anche parlato della versione femminile dei Pirati dei Caraibi, che, secondo le sue idee, sarebbe ancora in sviluppo. Ecco cosa ha dichiarato: