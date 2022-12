Obesità infantile: una molecola aiuta a perdere peso

L’acido butirrico ha il potere di ridurre il senso di fame e migliorare il metabolismo dei grassi. Per obesità infantile, l’Italia è seconda in Europa.

La molecola dell’acido butirrico ha il potere di facilitare la perdita di peso nei bambini obesi. La molecola riduce il senso di fame e migliora il metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Secondo le statistiche, l’Italia è seconda in Europa per obesità infantile. Un aumento dell’obesità si è avuto durante l’isolamento causato dalla pandemia. Oltre il 70% dei bambini obesi rischia di restare obeso anche da adulto, con un’aspettativa di vita dai 5 ai 20 anni in meno.

Numerose evidenze scientifiche suggeriscono l’importanza di una dieta sana, ricca di fibre vegetali, in grado di indurre, attraverso una regolazione di composizione e funzioni del microbioma intestinale, un effetto protettivo nei riguardi dello sviluppo di obesità.

Alcuni ricercatori napoletani hanno aggiunto a una dieta sana l’acido butirrico scoprendo le proprietà positive di questa molecola. Esse sono: facilitare la perdita di peso, ridurre il senso di fame e migliorare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri.

Bambini e adolescenti obesi hanno ricevuto, oltre a modifiche dell’alimentazione e dello stile di vita, un supplemento orale di acido butirrico per 6 mesi. Lo studio ha attestato che i bambini trattati con acido butirrico hanno riportato un maggiore decremento legato a un migliore metabolismo di zuccheri e grassi. Inoltre, anche una diminuzione degli indici di infiammazione e della grelina, il principale ormone regolatore della fame.