La comunicazione degli oranghi e le origini del linguaggio umano

Una nuova ricerca dell’Università di Warwick ha rivelato che gli oranghi, producono richiami consonantici con maggiore frequenza e varietà rispetto ai loro cugini africani che vivono al suolo (gorilla, bonobo e scimpanzé). Ciò contrasta con l’aspettativa che, essendo strettamente imparentate con l’uomo, le scimmie africane abbiano un repertorio di richiami più simile al nostro linguaggio. Lo stile di vita arboricolo e quello terrestre sembrano aver spinto le grandi scimmie a sviluppare repertori vocali diversi.

I richiami dei primati sono composti principalmente o esclusivamente da suoni vocalici. “Questo solleva domande sull’origine di tutte le consonanti che compongono tutte le lingue del mondo”, spiega il dottor Adriano LameiraIl, professore associato di psicologia presso l’Università di Warwick, che da sempre si occupa dello studio delle origini del linguaggio umano. “Le teorie esistenti sull’evoluzione del linguaggio si sono finora concentrate esclusivamente sulla connessione tra l’anatomia laringea dei primati e l’uso umano delle vocali. “Questo però non spiega come i suoni simili alle consonanti siano diventati una componente fondamentale di tutte le lingue parlate nel mondo”. Per comprendere le origini del linguaggio umano e la causa principale dei suoni consonantici nella stirpe umana, il dottor Lameira ha confrontato i modelli di produzione vocale consonantica nel repertorio vocale delle tre principali famiglie di grandi scimmie che sopravvivono oggi: oranghi, gorilla, bonobo e scimpanzé.

A differenza di altri primati, ma in modo simile a qualsiasi lingua umana parlata, i repertori dei richiami delle grandi scimmie consistono in richiami sia consonantici sia vocali. Tuttavia, l’uso di suoni consonanti da parte delle grandi scimmie in natura presenta delle incongruenze. “I gorilla selvatici, gli scimpanzé e i bonobo non usano una grande varietà di richiami consonantici”, spiega l’esperto. “I gorilla, ad esempio, sono stati trovati ad utilizzare un particolare richiamo consonantico, ma questo è prevalente solo in alcune popolazioni di gorilla e non in altre. Alcune popolazioni di scimpanzé producono uno o due richiami simili a consonanti associati a un singolo comportamento, ad esempio durante la toelettatura, ma questi stessi richiami sono poco comuni in altre popolazioni di scimpanzé”.

“Gli oranghi selvatici, invece, utilizzano richiami consonanti in modo universale e coerente tra le diverse popolazioni e per molteplici comportamenti, proprio come fanno gli esseri umani con il linguaggio. Il loro repertorio vocale è una ricca serie di schiocchi, clic, suoni di bacio, strombazzamenti e pernacchie”. Il professor Lameira ha osservato gli oranghi nel loro habitat naturale negli ultimi 18 anni e afferma che il loro stile di vita arboricolo e le loro abitudini alimentari potrebbero contribuire a spiegare la complessità e la raffinatezza dei loro richiami consonanti. “Tutte le scimmie sono abili foraggiartici. Hanno sviluppato meccanismi complessi per accedere a cibi nascosti, come le noci o i noccioli delle piante, il che spesso richiede un uso meticoloso delle mani o di strumenti. Scimmie come i gorilla e gli scimpanzé hanno bisogno della stabilità del terreno per poter maneggiare con successo questi alimenti e utilizzare gli strumenti, ma gli oranghi sono in gran parte abitanti degli alberi e accedono al loro cibo in cima alla chioma, dove almeno uno dei loro arti è costantemente utilizzato per fornire stabilità tra gli alberi.

“È a causa di questa limitazione che gli oranghi hanno sviluppato un maggiore controllo sulle labbra, sulla lingua e sulla mascella e possono usare la bocca come una quinta mano per tenere il cibo e manovrare gli attrezzi. Gli oranghi sono noti per essere in grado di sbucciare un’arancia con le sole labbra, quindi il loro fine controllo neuro-motorio orale è di gran lunga superiore a quello delle scimmie africane e si è evoluto fino a diventare parte integrante della loro biologia”, afferma il dottor Lameira.

La ricerca suggerisce che vivere sugli alberi potrebbe essere stato un preadattamento per la comparsa delle consonanti e, per estensione, per l’evoluzione del linguaggio nei nostri antenati umani”.