James Gunn risponde a Ray Fisher ed a chi dice che Gal Gadot è stata cacciata dalla DC

Da quando James Gunn è diventato CEO dei DC Studios sono quasi quotidiani i tweet del filmmaker sulle questioni di casa DC. Nelle ultime ore Gunn ha risposto direttamente sia all’attore Ray Fisher, che ad un utente che faceva notare il fatto che Gal Gadot sia stata cacciata dalla DC.

Ray Fisher ha accusato James Gunn di aver rimosso dei tweet che riguardavano un like dato ad Alan Tudyk, che si era espresso in favore di Joss Whedon, regista di Justice League protagonista di vicende controverse sul set del lungometraggio DC. Ray Fisher, notando che James Gunn ha cancellato i tweet riguardanti il like a Tudyk ha scritto su Twitter:

Il modo in cui James Gunn riesce ad essere poco aggraziato su Twitter è piuttosto divertente. Prima è andato a sostenere delle pseudo giustificazioni su Joss Whedon, e poi le cancella prima del suo nuovo incarico in DC. Il non chiedere scusa per dei comportamenti tossici sembra essere una capacità richiesta alla Warner DC.

La replica di James Gunn è stata piuttosto chiara e breve.

Cancello i miei tweet ogni paio di mesi, perciò tutto questo non ha a che fare con te, Ray.

E poi Gunn è voluto essere chiaro anche nei confronti di un utente che ha dimostrato entusiasmo per i piani del DC Cinematic Universe ora che Henry Cavill e Gal Gadot sono stati “buttati fuori dalla DC”.

A queste parole Gunn ha così replicato:

Non riesco a capire dove tu abbia preso questa informazione sul fatto che noi abbiamo “cacciato via” Gal.

Negli ultimi giorni James Gunn ha parlato di diverse situazioni che si stanno muovendo all’interno della DC, tra cui l’interesse nel vedere Ben Affleck alla regia di un nuovo progetto cinematografico, e l’addio a Henry Cavill, quantomeno dal ruolo di Superman. Lo stesso Gunn sta lavorando ad una sceneggiatura sull’Uomo d’Acciaio che consisterà in una storia di origini del personaggio.

Ecco cosa ha detto a riguardo lo stesso Gunn