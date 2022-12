Gatti: le caratteristiche del regalo natalizio più amato

Se devi puntare a fare un regalo adatto al tuo gatto, punta sul caldo e sulla comodità, sono le scelte vincenti. Più della metà dei gatti dorme fra le 12-18 ore al giorno. Cosa c’è di meglio di una cuccia come dono natalizio? Inoltre, chi vive con un gatto sa bene che ama le scatole e nascondervisi dentro. Un luogo buio e sicuro dove rannicchiarsi e proteggersi dallo stress. Il cartone è il materiale totalmente riciclabile. Una scatola poliedrica è ideale, può essere usata anche per tenere i giocattoli del micio.

Per quanto riguarda le cucce, meglio optare per quelle morbidose e anche per i sacchi da coccola. Alcune cucce hanno dentro o davanti all’entrata alcune palline o piume che penzolano. Un modo per scaricarsi e addormentarsi più facilmente.

Il giaciglio ideale per i felini che amano il calduccio, soprattutto in inverno, è un’amaca da termosifone. I gatti che vogliono dominare la adorano. Ce ne sono di solito dai ganci a uncino e reggono fino a dieci chili. Se il gatto è anziano o soffre di artrite, questa potrebbe non essere la soluzione ottimale.

Per chi cerca qualcosa di originale ci sono la cuccia a bocca di squalo o versione leone, coccodrillo e drago. Un’altra opzione di regalo sono le tane tiragraffi, in cartone ondulato che invogliano il micio ad affilarsi le unghie invece di usare il divano. O ancora i pouf per l’uomo che nascondono una cuccia per gatti o mobiletti che hanno sull’anta un’apertura a cerchio oppure a forma di gatto.