Molti pazienti affetti da cancro ricevono, purtroppo, un trattamento che non apporta benefici significativi, mentre sopportano una tossicità corporea ed economica. Con l’obiettivo di guidare ogni paziente verso il trattamento ottimale, la medicina di precisione si è estesa dalle mutazioni genetiche ad altri fattori che determinano l’esito clinico. C’è stato uno sforzo concertato per creare “avatar“ dei tumori dei pazienti per testare e selezionare le terapie prima di somministrarle ai pazienti.

Un documento pubblicato di recente da Cancer Cell, che rappresenta diversi consorzi del National Cancer Institute e include opinion leader di spicco del settore clinico e della ricerca negli Stati Uniti e in Europa, ha delineato la visione della medicina di precisione funzionale di prossima generazione, raccomandando misure per consentire agli avatar 3D dei tumori dei pazienti, 3D-PTA, di guidare le decisioni terapeutiche in clinica. Secondo il dottor Xiling Shen, uno degli autori del documento e direttore scientifico dell’Istituto Terasaki per l’innovazione biomedica, la potenza dei 3D-PTA, che comprendono organoidi derivati da pazienti, bioprinting 3D e modelli in microscala, risiede nell’accurata rappresentazione della vita reale di un tumore, con il suo microambiente, per testare e prevedere l’efficacia di futuri farmaci terapeutici. Per realizzare pienamente questo obiettivo e massimizzare l’accuratezza clinica, tuttavia, sono necessari molti passi per standardizzare i metodi e i criteri, progettare studi clinici e incorporare i dati completi dei pazienti per ottenere il miglior risultato possibile nella cura personalizzata.

Gli autori sottolineano che, oltre a unificare e standardizzare i protocolli su un numero ampio di strutture di ricerca, è necessario quantificare utilizzando pipeline di software convalidate e le informazioni devono essere codificate e condivise tra tutti i gruppi di ricerca coinvolti. Si raccomanda inoltre di compilare un profilo clinico del paziente ampio e approfondito, che comprenda ogni aspetto della storia del paziente, comprese le informazioni non solo mediche ma anche demografiche, che sono fattori importanti per l’esito.

Anche le sperimentazioni cliniche sono una parte importante dello sforzo della 3D-PTA e finora sono stati condotti studi per esaminare i flussi di lavoro delle sperimentazioni e i tempi di esecuzione con la 3D-PTA. Gli autori consigliano progetti innovativi di studi clinici che possono aiutare a selezionare i pazienti per studi specifici o trattamenti personalizzati, soprattutto se abbinati alle informazioni cliniche e demografiche del paziente. “L’integrazione della piattaforma 3D-PTA è uno strumento rivoluzionario per lo sviluppo di farmaci oncologici”, ha dichiarato Ali Khademhosseini, direttore e amministratore delegato del Terasaki Institute for Biomedical Innovation. “Dobbiamo combinarla in modo solido con la genomica del cancro esistente per produrre il paradigma più potente per l’oncologia di precisione”.