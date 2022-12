Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata la serie Prime Video più vista di sempre

Steve Weintraub di Collider ha di recente intervistato Vernon Sanders, capo degli Amazon Studios, con cui ha discusso del successo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, affermando che si tratta della serie TV più vista di sempre su Prime Video.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha ottenuto 25 milioni di visualizzazioni in un giorno grazie alla sua premiere, e 100 milioni con il finale, oltre a 24 miliardi di minuti guardati. La serie ha guadagnato il primo posto in 27 Paesi diversi. Ecco cosa ha dichiarato Vernon Sanders sul telefilm e sulla nuova stagione:

Non saprei dire, sarebbe fantastico poter fare uscire la seconda stagione un anno dopo la distribuzione della prima. Stiamo facendo tutto il possibile, e stiamo facendo prima e meglio che possiamo. Ciò che abbiamo imparato dalla prima stagione lo stiamo cercando di applicare alla seconda.

Perciò ci sono possibilità di vedere Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 nel 2023. Ed anche le discussioni su una terza stagione del telefilm sono in corso. Sempre Sanders ha dichiarato:

Ci sono state conversazioni sulla terza stagione, e stiamo facendo degli investimenti per essere preparati a questa cosa. Ne stiamo già parlano con John D. Payne e Patrick McKay, e sono convinto che faremo diverse stagioni, ma lo annunceremo quando saremo pronti.

Un contributo importante per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato dato dagli effetti speciali, e Vernon Sanders ha detto su questo argomento:

Siamo stati fortunati ad avere avuto Ron Ames che ci ha aiutato molto, e siamo stati anche i primi a lavorare in una certa maniera sugli effetti speciali. Quelli del team hanno fatto un lavoro grandioso, e grazie a loro troveremo nuove innovazioni, ed anche per questo ci sentiamo maggiormente preparati ad affrontare il futuro di questa serie TV.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è un dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.