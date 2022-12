Il rossetto antivirale, antibatterico e antifungino

Il rossetto, o il burrocacao, valorizzano e impediscono che le labbra si screpolino. Ma condividere un tubetto con un amico o un familiare può anche diffondere infezioni. Per sviluppare una versione con proprietà antimicrobiche, i ricercatori, come riportato in ACS Applied Materials & Interfaces, hanno aggiunto alla formulazione un estratto di mirtillo rosso. La crema, di colore rosso intenso appunto, inattiva rapidamente i virus, i batteri e i funghi che entrano in contatto con essa.

Secondo gli storici, gli abitanti dell’antico Egitto sono stati i primi a utilizzare il make-up, applicando paste ricavate da minerali e altre sostanze presenti nel loro ambiente. Le formulazioni si sono evolute nel corso dei secoli, ma ora i ricercatori hanno chiuso il cerchio, rivolgendosi nuovamente agli ingredienti naturali. Per esempio, studi recenti hanno riportato che le formule di rossetto che incorporano coloranti naturali, come il frutto del drago rosso, possono dare origine a prodotti con colori vivaci e attività antimicrobica. Adesso è stato dimostrato che l’estratto di mirtillo rosso è in grado di inattivare anche i virus, e funghi.

Ángel Serrano-Aroca e colleghi della Universidad Católica de Valencia, hanno mescolato l’estratto di mirtillo rosso in una base di rossetto in crema, che conteneva burro di karité, vitamina E, provitamina B5, olio di babassu (Attalea speciosa) e olio di avocado. Negli esperimenti, la crema rossa è stata aggiunta a colture contenenti diversi virus, batteri e una specie fungina (rispettivamente: batteriofago Φ6, batteriofago MS2, un surrogato del SARS-CoV-2, Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, Escherichia coli, Mycobacterium smegmatis, un surrogato di Mycobacterium tuberculosis, e il fungo Candida albicans).

I virus, sono stati completamente inattivati entro un minuto dal contatto con la crema contenente mirtillo rosso. I batteri multiresistenti, i micobatteri e i funghi sono stati sostanzialmente inattivati entro cinque ore dall’applicazione della crema. I ricercatori suggeriscono che la loro nuova formula di rossetto potrebbe offrire protezione contro una varietà di microrganismi che causano malattie.

“La pandemia COVID-19 ha accelerato la corsa alla ricerca di materiali che possano aiutare a limitare o evitare la diffusione di SARS-CoV-2, mentre le infezioni da batteri e funghi multiresistenti sono state lasciate da parte stanno diventando una minaccia. Il rossetto antimicrobico proposto offre una nuova forma di protezione contro un’ampia gamma di microrganismi, importante nell’era attuale della pandemia COVID-19 e della resistenza microbica”, commentano gli autori ello studio.