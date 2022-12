Bambini: consigli per insegnare loro a mangiare da soli

Se non sai come insegnare al bambino a mangiare da solo, ecco una serie di suggerimenti.

Insegnare al bambino a mangiare da solo lo aiuta a prendere confidenza con il cibo, stimolando la sua curiosità e il suo coordinamento motorio. Una conquista verso l’autonomia. Non esiste però un’età giusta per insegnare al bambino a mangiare da solo. Tutto dipende dai principali segnali trasmessi da parte sua. Tuttavia, a livello generale, ecco le età indicative:

a 9 mesi il bambino riesce a tenere il biberon con le mani

tra i 12 e i 15 mesi può mantenere un cucchiaio e portarlo alla bocca

verso i 2 anni può usare la forchetta

a 3 anni dovrebbe stare correttamente a tavola

intorno ai 6 anni potrebbe cominciare a usare il coltello sotto la supervisione di un adulto

Per un bambino il modo migliore per imparare a mangiare da solo è osservare adulti o fratelli più grandi mentre lo fanno. Si deve acquistare un seggiolone comodo per metterlo a tavola e serve molta pazienza, perché potrebbe sporcarsi e creare disastri. Dare al bambino tutto il tempo utile per mangiare e familiarizzare con il cibo. Quando riesce a portare la pappa alla bocca, allora dobbiamo lodarlo, sorridendogli.

La cosa migliore è sminuzzare gli alimenti in piccoli pezzi morbidi di cibo. Evitare i brodini troppo liquidi o i cibi solidi e pericolosi. Ottime le vellutate e i purè, facilmente ingeribili con un cucchiaino. I tempi e i modi cambiano molto da bambino a bambino per imparare a mangiare in autonomia. I genitori devono investire tempo e pazienza per tale insegnamento.