The Climb: il trailer della docuserie sugli arrampicatori con Jason Momoa

Ecco il trailer di The Climb, la docuserie sugli arrampicatori amatoriali presentata da Jason Momoa, in arrivo su HBO Max a gennaio.

A gennaio arriverà su HBO Max la serie sugli arrampicatori che vedrà Jason Momoa come presentatore e narratore intitolata The Climb. La serie sarà divisa in otto epiosdi e metterà al centro degli scalatori amatoriali.

Ecco il trailer.

Oltre a Jason Momoa, nello show ci sarà anche lo scalatore professionista Chris Sharma, accompagnato dalla campionessa Megan Martin. L’obiettivo è quello di stabilire chi sarà il migliore arrampicatore amatoriale del mondo.

Secondo quanto si può vedere nel trailer, Momoa e Chris Sharma intendono proporre una competizione che sia in grado di ispirare le nuove generazioni di scalatori. Lo show mette a confronto sia con delle arrampicate di successo, che con dei grandi fallimenti ed errori, mostrando un po’ tutte le facce delle arrampicate.

I produttori di The Climb sono Eli Holzman, Aaron Saidman, Erin Gamble e Matt Shanfield di Sony Pictures Television. Momoa, Brian Mendoza, e James Mendoza fanno da produttori esecutivi per la On the Roam, assieme agli stessi Sharma e Jonathan Retseck.

I primi tre episodi usciranno su HBO Max il 12 gennaio, e saranno distribuite tre puntate a settimana fino al 26 gennaio. Il montepremi per il vincitore è pari a 100.000 dollari.