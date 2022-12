Il Mistero dei Templari – la serie: Intervista a Catherine Zeta-Jones e al cast

Il Mistero dei Templari ha sempre riguardato il mettere insieme i pezzi, soprattutto quando si tratta di eredità storiche. E nella serie Il Mistero dei Templari: Edge of History di Disney+, che ha debuttato in anteprima con due episodi, c’è un nuovo enigma da risolvere e una nuova persona che lo risolve. Lisette Olivera interpreta Jess Valenzuela abbiamo avuto la possibilità di parlarle di come prendere ispirazione dal passato mentre creava una serie partendo da un’eredità che è stata tramandata.

È impossibile parlare de Il Mistero dei Templari e di un’intervista al suo cast come di un franchise senza menzionare Benjamin Franklin Gates di Nicolas Cage, cosa che Olivera ha riconosciuto, sottolineando che si tratta di personaggi diversi, con dinamiche diverse.

Penso che Ben e Jess siano simili nel senso che, sì, possono risolvere enigmi molto bene. Hanno questo cervello ingegnoso che funziona in modo diverso rispetto al resto della razza umana. Ma penso che per lei, il suo vero superpotere sia la capacità di bilanciare il suo cervello e il suo cuore.

E sebbene ci sia un mistero da risolvere, per Jess, alla fine, tutto si riduce a voler sapere “chi è”, che è ciò che alla fine le fa decidere che questo è un enigma che può risolvere. Dopotutto, questo mistero inizia con un indizio su un tesoro secolare che è collegato al padre morto da tempo di Jess, ma nel frattempo riuscirà Jess a trovare il più grande tesoro perduto della storia e la verità sul passato della sua famiglia?

Questa è una domanda a cui la serie tv deve rispondere, ma come nel film, Jess non è sola nel viaggio. Ha la sua migliore amica Tasha, interpretata da Zuri Reed. Per Olivera, uno dei suoi complimenti preferiti è che le persone presumano che lei e Reed siano amiche da sempre, perché questo significa che stanno facendo bene il loro lavoro.

Entrambi i personaggi sono così forti e intelligenti, brillanti, e hanno molta grazia. E penso che il mondo abbia bisogno di vederlo. Le bambine devono vederlo. E sono davvero orgogliosa di quello che abbiamo fatto, ha condiviso Olivera.

Nicolas Cage incombe sul franchise de Il Mistero dei Templari, anche adesso, quasi 15 anni dopo l’uscita del secondo film nel 2007. Lisette Olivera ha sentito quell’ombra quando l’attrice di We Need to Do Something ha ottenuto il ruolo principale nello spin- fuori serie, Edge of History.

Dopo che il mio annuncio sul casting è stato fatto e il mondo intero sapeva che sarei stata io in prima linea nel franchise, c’erano alcune persone che erano deluse, ma c’erano molte persone che mi hanno supportato molto, racconta Olivera.

Ma Olivera, una persona ottimista per impostazione predefinita, non è stata trascinata dal discorso.

Qual è stata la tua sensazione di far parte di questo fantastico universo di Il Mistero dei Templari?

Uh, è un onore incredibile, e grazie, a proposito, per le congratulazioni. Lo apprezzo davvero. Ehm, onestamente è un onore, penso che fin dall’inizio, tutti noi eravamo davvero entusiasti. Abbiamo lentamente cresciuto la nostra famiglia selezionata, uno per uno e l’energia era così positiva e penso, sai, fin dall’inizio abbiamo deciso di continuare questa storia, con tanto onore come potremmo. E penso, sarà una corsa davvero divertente per tutti. Di sicuro ci siamo davvero divertiti a realizzarlo, quindi, sai, è la migliore esperienza. Sono… sono davvero felice.

Jess, in particolare, è una DREAMer, ma come chiarisce la serie tv, non è tutto ciò che è. Il mondo vuole metterci in queste scatole, e penso che la cosa speciale di Jess sia che sorprende tutti ogni volta. E penso che le piaccia provare a dimostrare a se stessa che ha ragione e ad altre persone che hanno dubitato del suo valore.

E sebbene Olivera abbia confessato, lei, come noi, sarebbe probabilmente rimasta bloccata in quella stanza di fuga dall’inizio del primo episodio per molto più tempo di Jess. La cosa che colpisce di Jess non è solo che prende il controllo, o che è, senza dubbio, la persona più intelligente in quella stanza, o praticamente in qualsiasi stanza, ma che tende a non servire nessuno, ma nonostante ciò non si dimentica di nessuno.

Questo è ciò che ha attirato Olivera, e noi, verso il personaggio. Ha un cuore brillante e pensa sempre alla sua comunità. Sta anche pensando a come potrebbe aiutare ulteriormente tutti nel processo.

Catherine Zeta-Jones ha parlato della serie tv dicendo che:

Chi non ama una caccia al tesoro? Voglio dire, penso che questa serie, sai, sia a sé stante, anche se ha- è un tale omaggio a un grande franchise. E penso che questo sia solo un nuovo ringiovanimento di questo meraviglioso cast giovane e di grande talento, con una fantastica sceneggiatura di The Wibbs. E puoi immaginare, sai, 20 anni dopo e ora stiamo ancora cercando tesori. Penso chi non ama una buona caccia al tesoro?

E penso che al centro di tutto, Il Mistero dei Templari riguardi la storia: questo è il cuore e l’anima di questo franchise. Quindi, per essere in grado di riaprire quel mondo ora 15, 20 anni dopo, la storia deve trovare una sua dimensione, quindi c’è sempre un posto nel nostro mondo per questo perché abbiamo infinite storie che noi possiamo esplorare culture diverse, che possiamo introdurre.

Antonio Cipriano, Jake Austin Walker e Jordan Rodrigues sono alcuni dei volti nuovi da tenere d’occhio nella serie spin-off. Quando gli è stato chiesto quali fossero i maggiori punti di forza e di debolezza del loro personaggio, Cipriano è intervenuto per primo. Oren è il compagno di stanza affettuoso di Jess. Oren può avere un grande cuore, ma è anche facilmente manipolabile, specialmente quando si tratta di pizza e scarpe da ginnastica.

La più grande debolezza di Oren all’inizio, penso che tu la veda alla fine del primo episodio, non sta pensando in modo chiaro, giusto? È tipo, ‘Oh mio Dio, scarpe da ginnastica. Questo è fantastico. Facciamolo.’ Non penserò nemmeno al motivo per cui è su una nave da carico. Non ha alcun senso. Ma penso che una forza davvero grande che ha sia motivare il gruppo in un modo molto divertente ed eccitante, e spinge Jess nel secondo episodio per continuare davvero questa caccia.

La mia domanda per Catherine Zeta-Jones è se ha un programma Disney preferito?

I miei figli, ho rivisto tutto con i miei figli. Ci sono state varie fasi diverse ma tra le più lunghe e più significative sicuramente Hannah Montana. Ma non solo, c’è stato anche tutto il periodo legato ad High School Musical. Eravamo una famiglia di musicisti, quindi ogni volta che potevamo cantare tutto il tempo era molto divertente farlo e i miei figli non si sono mai fatti scappare l’occasione in questo senso. Chiaramente senza tralasciare i grandi classici con cui sia io che loro siamo cresciuti. In un certo senso era proprio un’eredità da trasmettere e adesso potranno vedere la loro mamma farne parte per un prodotto come Il Mistero dei Templari che finalmente dà voce a qualcosa di diverso e mai visto prima. Sono molto orgogliosa della cosa e non vedo l’ora di vedere le loro facce.

I primi due episodi de la serie tv Il Mistero dei templari: Edge of History sono ora disponibili per lo streaming su Disney+, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente.