Cancro midollo osseo: terapia di successo nel 73% dei pazienti

La terapia si chiama talquetamab. Una cura davvero promettente per far in modo che il sistema immunitario uccida le cellule tumorali del midollo osseo. È legata sia alle cellule T che alle cellule del mieloma multiplo e dirige le cellule T a sterminare le cellule del mieloma multiplo. I partecipanti allo studio erano stati tutti tratti con terapie diverse senza remissione duratura.

Lo studio del nuovo trattamento nella fase 1 ha arruolato 232 pazienti, mentre nella fase 2 ha compreso 143 pazienti con una dose settimanale. Poi 145 pazienti con una dose bisettimanale più alta. La risposta ha avuto un sorprendente successo in questi due gruppi è stato di circa il 73%. Oltre il 30% dei pazienti in entrambi i gruppi ha avuto una risposta completa. Quasi il 60% ha avuto una risposta parziale molto buona o migliore. Il tempo medio per avere una risposta è stato in media di 1,2 mesi in entrambi i gruppi di dosaggio. La durata fino a oggi è in media di 9,3 mesi con il dosaggio settimanale.

Gli effetti collaterali sono stati frequenti, ma anche lievi. Tre quarti dei pazienti hanno avuto la sindrome da rilascio di citochine, mentre il 60% ha avuto effetti collaterali correlati alla pelle. Soltanto il 5-6% dei partecipanti ha dovuto interrompere talquetamab a causa di effetti collaterali. Questo nuovo farmaco è una speranza che potrebbe dare ai pazienti un’altra opzione per prolungare la vita e poter avvantaggiarsi con cure nuove in futuro.