Storie di Kirby: disponibile il quinto episodio tutto dedicato al Natale

È arrivato il Natale a Dream Land e Nintendo ha pensato bene di festeggiarlo pubblicando il quinto video racconto delle Storie di Kirby. In questo nuovo episodio, che fa parte della trasposizione video dei piccoli racconti illustrati con protagonista Kirby pubblicati solo in Giappone, il piccolo batuffolo rosa va alla ricerca di una stella con cui poter addobbare l’albero di Natale.

Una stella scintillante di tutti i colori è caduta dal cielo. Kirby corre all’impazzata verso la foresta in cui la stella è caduta per poterla ritrovare, ma alla fine qualcosa va storto.

Questa dolcissima iniziativa fa parte delle attività promosse da Nintendo per celebrare i trent’anni di Kirby. Questi splendidi video racconti narrano le avventure del piccolo Kirby e dei suoi amici e sono stati ideati con l’obiettivo di far conoscere ai più piccoli uno dei più teneri personaggi del mondo Nintendo.

Vi ricordiamo che questa è solo una delle tante iniziative ideate per festeggiare il compleanno dell’iconico personaggio di Nintendo, che includono anche il Kirby 30th Anniversary Music Fest, un concerto che ripercorrerà attraverso la musica la storia del celebre franchise. Ma non è tutto poiché l’account Twitter ufficiale di Kirby in versione giapponese ha infatti promesso l’arrivo di altrettante novità per i festeggiamenti del compleanno di Kirby.