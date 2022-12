Le balene sono un prezioso serbatoio di carbonio

Le soluzioni basate sulla natura per combattere il cambiamento climatico richiedono un approccio olistico che promuova la biodiversità e la conservazione degli ecosistemi. Mentre molti sforzi si sono concentrati sulla piantumazione di alberi o sul ripristino delle zone umide, i ricercatori che hanno pubblicato su Trends in Ecology and Evolution sostengono l’importanza di comprendere il potenziale di sequestro del carbonio degli animali più grandi del pianeta, ovvero le balene. Nel loro lavoro, i ricercatori esplorano come questi giganti marini possano influenzare la quantità di carbonio nell’aria e nelle acque e contribuire potenzialmente alla riduzione complessiva dell’anidride carbonica atmosferica.

“Comprendere il ruolo delle balene nel ciclo del carbonio è un campo dinamico ed emergente che può portare benefici sia alla conservazione dell’ambiente marino sia alle strategie per il cambiamento climatico”, scrivono gli autori, guidati da Heidi Pearson, biologa dell’Università dell’Alaska del Sud-Est. “Ciò richiederà una collaborazione interdisciplinare tra ecologi marini, oceanografi, biogeochimici, modellatori del ciclo del carbonio ed economisti”. Le balene possono pesare fino a 150 tonnellate, vivere più di 100 anni. Come tutti gli esseri viventi, la loro pesante biomassa è composta in gran parte da carbonio e costituiscono uno dei più grandi bacini di carbonio vivente nell’oceano pelagico, parte del sistema marino che è responsabile dello stoccaggio del 22% del carbonio totale della Terra.

“Le loro dimensioni e la loro longevità consentono alle balene di immagazzinare il carbonio in modo più efficace rispetto ai piccoli animali, ingerendo quantità estreme di prede e producendo grandi volumi di prodotti di scarto”, scrivono gli autori. “Considerando che le balene compiono alcune delle migrazioni più lunghe del pianeta, esse possono potenzialmente influenzare le dinamiche dei nutrienti e il ciclo del carbonio su scala di bacino oceanico”.

Le balene consumano ogni giorno fino al 4% del loro enorme peso corporeo in krill e plancton fotosintetico. Per la balenottera azzurra, ciò equivale a quasi 8.000 chili. Quando finiscono di digerire il cibo, i loro escrementi sono ricchi di importanti nutrienti che aiutano il krill e il plancton a prosperare, favorendo una maggiore fotosintesi e lo stoccaggio del carbonio dall’atmosfera. Una balenottera azzurra può vivere fino a 90 anni. Quando muoiono e i loro corpi cadono sul fondo del mare, il carbonio che contengono viene trasferito alle profondità marine durante la decomposizione. Ciò integra la pompa biologica del carbonio, in cui nutrienti e sostanze chimiche vengono scambiati tra l’oceano e l’atmosfera attraverso complessi percorsi biogeochimici. La caccia commerciale, la principale fonte di declino della popolazione, ha ridotto le balene dell’81%, con effetti sconosciuti sulla pompa biologica del carbonio. “Il recupero delle balene ha il potenziale per un potenziamento a lungo termine del pozzo di carbonio dell’oceano”, scrivono gli autori. “Il pieno ruolo di riduzione dell’anidride carbonica delle grandi balene (e di altri organismi) sarà realizzato solo attraverso robusti interventi di conservazione e gestione che promuovano direttamente l’aumento delle popolazioni”.