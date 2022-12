Final Fantasy XVI: preordine Amazon per Standard e Deluxe Edition disponibile

È ora disponibile il preordine Amazon di Final Fantasy 16, sia in versione Standard che in versione Deluxe. Ecco i dettagli sul prezzo di entrambe le edizioni.

Su Amazon è ora possibile fare il preordine di Final Fantasy 16, sia in versione Stardard che in versione Deluxe. Il prezzo per la versione Standard è di 79,99€, mentre per Deluxe Edition è di 109,99€. Ecco i link per procedere al preordine del gioco:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Deluxe Edition di Final Fantasy XVI include il gioco base in versione fisica con copertina reversibile, un mappa di Valisthea in tessuto e la Steelbook raffigurante il protagonista Clive Rosfield. Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre saga ruolistica di Square Enix. Il gioco si distingue per la sua impronta marcatamente action ed il suo stile capace di riportare in campo un fantasy medievale che si rifà ai primissimi capitoli della serie, rielaborati ovviamente in chiave più moderna.

