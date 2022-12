Fegato: trapianto collegato al cuore salva una bambina

Una bambina cinese di 5 anni, nata a Torino, ha superato con successo un trapianto difficile. L’operazione è avvenuta collegando il fegato del donatore con il cuore della ricevente. L’intervento è stato eseguito all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

La piccola era in Cina quando è insorto l’epatoblastoma, una rara patologia tumorale al fegato. Le prime cure sono risultate inutili, quindi la bambina viene portata in Italia all’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Finalmente dopo un anno di cure continue si trova la soluzione del trapianto di fegato.

La situazione però si presenta complessa. La vena cava inferiore della bimba è trombizzata e ostruita tra le vene renali e l’atrio destro del cuore. Così la piccola viene messa subito in lista per ricevere un trapianto di fegato in status di super-urgenza. Così viene colta l’occasione di un fegato disponibile e compatibile. Ecco che il trapianto viene effettuato con l’accesso al cuore dall’addome per via trans pericardica. Tutta la vena cava sovraepatica con il fegato del donatore possono essere impiantati direttamente sull’atrio destro del cuore della bambina. La piccola ha superato l’intervento con successo ed è stata dimessa dalla rianimazione dopo pochi giorni. Attualmente la bambina sta effettuando il recupero post-operatorio.