Emirates Skywards e Air Canada: partnership per il programma fedeltà

L’accordo è stato firmato il 7 dicembre. Emirates Skywards e Air Canada hanno espanso la loro partnership congiunta per il programma fedeltà offerto ai soci frequent flyer. I soci Emirates Skywards potranno ora accumulare e riscattare miglia su tutti i voli operati da Air Canada. L’accesso a una rete di oltre 220 destinazioni in tutto il mondo. Quelli di Air Canada Aeroplan su tutti i voli operati da Emirates e accedere a più di 130 destinazioni in sei continenti.

Siamo molto lieti di rafforzare la nostra partnership con Air Canada e di dare ufficialmente il via alla nostra offerta di programmi fedeltà congiunti. Insieme, quasi 40 milioni di membri frequent flyer potranno accumulare e riscattare miglia attraverso una rete congiunta di oltre 350 destinazioni e godere di vantaggi selezionati, come l’accesso alle lounge. Non vediamo l’ora di aprire nuovi orizzonti per i nostri fedeli membri e di accogliere anche i clienti Aeroplan a bordo di Emirates con i nostri prodotti premium e servizi eccezionali.

dottor Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President di Emirates Skywards

Attivando la loro partnership Emirates e Air Canada forniscono ai clienti una connettività continua in Nord America, Asia, Medio Oriente e Africa. Emirates Skywards è stato di recente insignito “Programma dell’anno in Europa, Medio Oriente e Africa” e “Miglior servizio clienti” ai Frequent Traveller Awards del 2021. Il programma fedeltà è stato classificato tra i primi 10 migliori programmi frequent flyer da USA TODAY 10 Best Readers’ Choice 2022. Ulteriori riconoscimenti sono il Best Redemption Ability e il Best Earn & Redemption Ability.