Due funghi lavorano insieme per uccidere gli alberi di fico

In molti Paesi il numero di alberi di fico è in calo. Le spiegazioni sono numerose, ma un problema fondamentale è la malattia dell’appassimento del fico. La causa riconosciuta di questa malattia è un fungo, Ceratocystis ficicola, trasmesso da un coleottero, Euwallacea interjectus. Ora, un gruppo dell’Università di Nagoya, nel Giappone centrale, ha identificato un altro fungo, il Fusarium kuroshium, che è innocuo da solo, ma devasta gli alberi di fico quando si trova insieme al C. ficicola.

Oltre agli agenti noti, come C. ficicola, si ritiene che molti altri funghi siano importanti nella malattia del fico. Tra questi, F. kuroshium, un noto agente infettivo di fichi e avocado. Poiché questi funghi si trovano frequentemente sulle teste delle femmine adulte di E. interjectus, sia selvatiche che allevate, e si sospetta da tempo che siano responsabili della diffusione della malattia. Per determinare se i funghi sono collegati al danno degli alberi di fico, il dottor Zi-Ru Jiang e il professore associato Hisashi Kajimura della Graduate School of Bioagricultural Sciences dell’Università di Nagoya, hanno inoculato gli alberelli di fico con varie combinazioni di funghi raccolti da E. interjectus. Come controllo, hanno incluso anche Neocosmospora metavorans, che si trova in un’ampia gamma di piante ospiti, tra cui avocado e caffè varietà Robusta (Coffea canephora). Alcuni alberelli hanno ricevuto solo uno dei tre funghi, mentre un gruppo ha ricevuto una combinazione di F. kuroshium e C. ficicola.

Come previsto, gli alberelli infettati con C. ficicola sono appassiti, mentre gli altri due gruppi infettati solo con N. metavorans o solo con F. kuroshium non lo hanno fatto, suggerendo che questi due funghi non sono dannosi per i fichi. Tuttavia, nel gruppo combinato, gli alberelli sono appassiti meno di due settimane dopo l’infezione e presentavano una maggiore area di legno morto. Sembra che F. kuroshium e C. ficicola abbiano lavorato insieme in modo simbiotico, accelerando l’appassimento degli alberelli. I risultati sono stati riportati su Microorganisms.

“La combinazione tra il coleottero e dei suoi funghi può portare ai sintomi della malattia dell’appassimento del fico in caso di attacchi massicci del coleottero e alla diminuzione della resistenza degli alberi ospiti. Pertanto, la comprensione della relazione tra C. ficicola e i suoi simbionti può essere utile per sviluppare strategie adeguate di controllo della malattia”, spiega Kajimura. “Questo studio suggerisce che i funghi simbionti non uccidono gli alberi di fico da soli, ma dagli effetti sinergici che sono determinati dalla loro coesistenza con i funghi compagni. Questo determina un effetto più dannoso sugli alberi di fico. Questom dovrebbe far istituire ulteriori obiettivi di controllo e il miglioramento per i metodi di gestione integrata dei parassiti in futuro”.