Dragon Age: Dreadwolf, Hans Zimmer comporrà le musiche di gioco?

Stando a un’indiscrezione, Hans Zimmer potrebbe essere il compositore delle musiche di Dragon Age: Dreadwolf. A riportarlo è il sito tedesco Xbox Dynasty che ha ripreso quanto riferito in un tweet, ora rimosso, da Trevor Morris, il compositore della colonna sonora di Dragon Age: Inquisition. Nel tweet in questione, Morris ha risposto alla domanda di un fan che chiedeva se il compositore fosse stato coinvolto anche in questo nuovo capitolo dicendo di essere stato sostituito con Hans Zimmer.

Al momento, la notizia non è stata confermata né d Bioware né da Electronic Arts, anche se la rimozione del tweet fa comunque pensare. Ad ora, l’unica certezza sembra essere il fatto che Trevor Morris non comporrà le musiche anche per questo nuovo capitolo.

Per chi non lo sapesse, Hans Zimmer ha vinto 9 premi su 56 nomination, tra cui un premio Oscar, 2 Golden Globes, 1 premio NBR, 3 premi Saturn. Tra gli ultimi riconoscimenti che ha ricevuto, troviamo quello per la “Miglior colonna sonora” (Oscar 1995) per la pellicola “Il re leone”. Ha composto anche diverse colonne sonore di film e saghe di successo, tra cui figurano Il gladiatore (2000), Batman Begins (2005), Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011), Interstellar (2014) e il recentissimo Top Gun: Maverick (2022). Ha lavorato anche a diverse produzioni in ambito videoludico, tra cui Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Crysis 2 (2011), Skylanders: Spyro’s Adventure (2011), Beyond: Due anime (2013) e Battlefield V (2018).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dragon Age: Dreadwolf sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il progetto non ha ancora una data d’uscita e le informazioni al momento restano comunque molto limitate.