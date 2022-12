Composto chimico che assorbe le droghe nel flusso sanguigno

Negi Stati Uniti, quasi 92.000 persone sono morte per overdose di droghe illegali e oppioidi da prescrizione nel 2020 – più di cinque volte il numero di morti nel 2000 – e gli oppioidi sintetici, come il fentanyl, sono uno dei principali responsabili. Nel tentativo di identificare un trattamento più universale per l’overdose, un team di scienziati dell’Università del Maryland ha testato un composto chimico, il Pillar MaxQ (P6AS), come antidoto per la metanfetamina e il fentanyl. I risultati, pubblicati oggi sulla rivista Chem, sono stati molto promettenti.

“Gli oppioidi hanno già un agente invertitore nel naloxone (farmaco di sintesi commercializzato con il nome di Narcan, usato per bloccare gli effetti degli oppioidi), ma ci sono una serie di droghe non oppioidi di cui si abusa, come la metamfetamina, la PCP (fenciclidina, la “polvere d’angelo), il mefedrone, l’ecstasy (MDMA) e la cocaina, che non hanno un antidoto specifico”, ha detto l’autore principale dello studio, Lyle Isaacs, professore del Dipartimento di Chimica e Biochimica dell’Università del Maryland. “Questa è una delle grandi opportunità per il nostro composto”. I test di laboratorio in vitro e in vivo hanno dimostrato che il P6AS è riuscito a sequestrare il fentanyl e la metanfetamina, uno stimolante non oppioide, e a mitigarne gli effetti biologici potenzialmente letali. Ulteriori test in vitro hanno rivelato che il P6AS si lega fortemente anche ad altre droghe, tra cui PCP, ecstasy e mefedrone, il che suggerisce che il P6AS potrebbe un giorno essere utilizzato per contrastare un’ampia gamma di droghe.

Lo studio è stato condotto dal laboratorio di Isaacs in collaborazione con ricercatori del Dipartimento di Biologia Cellulare e Genetica Molecolare e del Dipartimento di Psicologia dell’UMD. Sebbene la sintesi e le proprietà chimiche di P6AS siano state documentate per la prima volta nel 2020 da Isaacs e Weijian Xue, del Dipartimento di Chimica e Biochimica, questo studio ne riporta le prime applicazioni in vivo.

Farmacocinetica

P6AS funziona come un contenitore molecolare, il che significa che lega e sequestra altri composti nella sua cavità centrale. “Quando inseriamo le molecole nei nostri contenitori, possiamo disattivare le loro proprietà biologiche e quindi invertire gli effetti che potrebbero avere”, ha spiegato Isaacs. “Abbiamo misurato l’interazione tra il nostro contenitore e una serie di droghe d’abuso, come la metanfetamina, il fentanyl, l’ecstasy, la PCP e altre, e abbiamo scoperto che questo nuovo contenitore che abbiamo realizzato lega molto fortemente molte di esse”.

I test in vivo hanno rivelato che gli effetti della metanfetamina possono essere annullati somministrando il P6AS entro cinque minuti, che è “ancora un po’ poco per le situazioni reali”, ha spiegato Isaacs. Gli effetti del fentanyl, invece, possono essere annullati somministrando il P6AS fino a 15 minuti dopo, il che si avvicina di più alle linee guida federali per gli agenti inibitori delle droghe. A differenza del naloxone, che impedisce a una droga d’abuso di legarsi ai recettori nel cervello, il contenitore molecolare del team dell’UMD mira alle droghe direttamente nel flusso sanguigno. “Il nostro composto assorbe la sostanza nel flusso sanguigno e, a nostro avviso, ne favorisce l’escrezione nelle urine”, ha detto Isaacs. “Questo è noto come processo farmacocinetico, in cui si cerca di ridurre al minimo la concentrazione di farmaco libero presente nell’organismo”.

Se questo composto aiuta a promuovere l’escrezione di un farmaco dal corpo deve essere testato sperimentalmente. Se funziona come i ricercatori pensano, potrebbe essere particolarmente utile per le overdosi di fentanyl, che è fino a 50 volte più forte dell’eroina e fino a 100 volte più forte della morfina. La sua potenza e gli effetti persistenti nell’organismo spiegano perché alcuni pazienti continuano ad andare in overdose anche dopo aver ricevuto il naloxone. Isaacs ritiene che l’escrezione del fentanyl potrebbe aiutare a prevenire questo fenomeno.

Isaacs ha detto che probabilmente ci vorranno anni prima che il nuovo composto venga approvato per l’uso umano. Tuttavia, egli prevede che potrebbe essere somministrato sotto forma di iniezione, proprio come il naloxone, ma potenzialmente con applicazioni più ampie. Isaacs ritiene che potrebbe essere utilizzato anche per trattare le overdosi di farmaci estremamente potenti come il carfentanil, che è stato collegato a una serie di morti per overdose negli ultimi anni. “Ci sono altri oppioidi sintetici molto più forti del fentanil, come il carfentanil, che sono difficili da eliminare con il naloxone”, ha detto Isaacs. “Inoltre, le persone assumono così tanto fentanyl che sono necessarie più dosi di naloxone, quindi c’è spazio per un agente nuovo e migliorato che possa aiutare in queste situazioni”.