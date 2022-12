Ciclo mestruale: la sincronizzazione ciclica personalizza i tuoi allenamenti

Si può adoperare la sincronizzazione ciclica per adattare l’allenamento fisico di ogni mese alle fasi del ciclo mestruale. Alcune donne cambiano anche la loro dieta alle cadenze delle mestruazioni. Si possono quindi bilanciare gli ormoni beneficiando lo stato di salute. Se si hanno meno sintomi della sindrome premestruale, prevenendoli, allora si avranno migliori livelli di energia e una migliore salute generale. Il ciclo mestruale può essere suddiviso in quattro fasi: mestruazioni, follicolari, luteali e pre-mestruazioni. La concentrazione di ormoni cambia a ogni fase.

Nella fase delle mestruazioni, estrogeni e progesterone sono ai loro livelli più bassi. Nella fase follicolare iniziano ad aumentare. In quella luteale anche il progesterone aumenta. I due ormoni raggiungono il picco nella fase luteale, prima di diminuire in modo drastico durante la fase pre-mestruale.

Ecco che ogni fase può essere il momento perfetto per l’allenamento sincronizzato, adattato quindi a ogni momento del ciclo. La fase luteale può essere perfetta per l’allenamento della forza, grazie a estrogeni e progesterone. Durante questa fase le energie spese sono molte e la massa corporea diminuisce.

La fase follicolare mostra aumenti di forza, dispendio di energia e assunzione di energia, anche se piccoli. Nel momento in cui progesterone ed estrogeni sono ai loro livelli più bassi durante le mestruazioni, è probabile vedere meno cambiamenti nella costruzione dei muscoli. L’affaticamento è causato da bassi livelli ormonali e dalla perdita di sangue mestruale. Un momento valido per fare esercizi come lo yoga per recuperare.

Insomma, gli ormoni cambiano durante ogni fase del ciclo mestruale ed è meglio pianificare allenamenti più intensi per le fasi follicolari e luteali. Il ciclo ha un modello regolare di 28 giorni, il 46% delle donne ha cicli che oscillano di 7 giorni e un 20% 14 giorni. Un ciclo regolare varia da persona a persona. Gli ormoni come gli estrogeni e il progesterone possono essere mancanti nel corpo femminile a causa di determinate condizioni di salute. L’idea di sincronizzare ciclicamente l’allenamento fisico secondo le fasi delle mestruazioni è ideale, ma non sempre di facile attuazione. I risultati che si possono avere variano da persona a persona.