Cane corso: le peculiarità

Il cane corso è una razza imparentata con il mastino napoletano, bello d’aspetto, calmo se ben addestrato e con un’agilità quasi felina. Il nome non ha niente a che fare con le sue origini geografiche, è una razza italianissima. La sua funzione è quella di cane da guardia. Il suo corpo è tozzo, ha il muso corto e squadrato, è di grossa taglia. Il cane ha un carattere forte e tenace, ma sa essere con il padrone davvero dolce e affettuoso.

Può pesare fino a 50 kg e arrivare fino a 68 cm di altezza. Il colore è grigio con diverse sfumature, ma le tinte del suo mantello possono cambiare. Il cane corso è molto intelligente e sensibile, è amico anche dei bambini, perché vigile e reattivo. Essendo un cane da guardia nasce anche diffidente verso gli sconosciuti e altri cani. Questa razza tende a ingrassare facilmente, attenzione quindi all’alimentazione!

Se viene addestrato aggressivamente, allora può essere pericoloso, come tutti i cani, del resto. Educarlo vuol dire cominciare a farlo fin da quando è cucciolo con regole ben precise durante l’addestramento. Niente punizioni, semmai è utile la tecnica del rinforzo positivo. Il costo della razza pura è veramente elevato, si può optare quindi per l’adozione di incroci. Anche cani come il corso vengono abbandonati, per adottarli ci sono molti gruppi Facebook dei Rescue Center relativi a cani di razza o incroci.