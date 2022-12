TikTok introduce i video a schermo intero: YouTube deve tremare?

TikTok ora punta a rubare a terreno a YouTube. Il popolare social network che da anni impazza tra la generazione Z (e non solo) ha introdotto una nuova tipologia di contenuti: si tratta dei video in modalità landscape, cioè a schermo intero e sviluppati orizzontalmente (proprio come quelli della piattaforma di Google).

Insomma, dopo che tutti i social rivali hanno tentato di replicare il successo di TikTok introducendo a loro volta i video brevi in formato portrait (verticale), ora è il turno della piattaforma di ByteDanche, decisa a passare al contrattacco e rubare content creator e spettatori ai competitor.

Peraltro, recentemente TikTok aveva anche introdotto le foto, replicando sostanzialmente la principale feature di Instagram. A TikTok i video brevi iniziano a stare stretti ed è evidente che il social network voglia imporsi come una piattaforma completa e a 360 gradi, in grado di rivolgersi ad un’utenza eterogenea e non necessariamente interessata al micro-intrattenimento. A ciò si aggiungono le dirette, che su TikTok sono presenti ormai da diversi anni.

TikTok now has a full-screen option that makes videos landscape pic.twitter.com/eBblS5D4AO — Turner Novak 🍌🧢 (@TurnerNovak) December 8, 2022

Per il momento la modalità landscape è ancora un esperimento: cliccando l’apposito pulsante è possibile riprodurre i video in formato orizzontale. Si tratta dei video normali, ad ogni modo, e non di video caricati a livello nativo per essere riprodotti in questo modo.

Siamo abbastanza certi che si tratti solamente di un piccolo passo in una direzione che dovrebbe spaventare YouTube: verosimilmente, finita la fase di testing, TikTok consentirà di caricare video pensati per essere riprodotti esclusivamente in formato landscape. In questo modo la piattaforma di ByteDance si rivolgerebbe direttamente agli stessi content creator che oggi pubblicano principalmente su YouTube. Se a ciò si aggiungesse un’iniziativa di monetizzazione più aggressiva, è facile immaginare un esodo di creatori di contenuti da YouTube a TikTok.