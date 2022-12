SpaceX vuole portare Starlink sugli smartphone: telefonate, messaggi e internet via satellite

SpaceX ha presentato una domanda alla FCC per poter offrire servizi di connessione satellitare anche agli smartphone: ecco come funzionerebbe.

Starlink potrebbe presto offrire servizi di connessione satellitare anche per gli smartphone. La divisione che risponde alla SpaceX di Elon Musk ha presentato una domanda per ottenere una licenza dalla Federal Communications Commission.

Contestualmente, SpaceX sta anche lavorando ad una tecnologia che consenta agli smartphone di interfacciarsi direttamente con la rete di satelliti Starlink, senza la necessità di utilizzare ricevitori o altri accessori da collegare al telefono.

La domanda presentata alla FCC menziona la possibilità di dotare i satelliti Starlink di seconda generazione di un hardware direct-to-cellular, che in sostanza consentirebbe ai telefoni di collegarsi alla rete satellitare per effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare sul web. Si tratterebbe di una soluzione estremamente più sofisticata della limitata connettività satellitare di cui dispongono alcuni telefoni di nuova generazione (come gli iPhone 14) — che prevede esclusivamente la possibilità di inviare dei messaggi di emergenza in situazioni di pericolo.

Quanto alle performance della connessione internet che i satelliti Starlink potrebbero offrire agli smartphone, l’azienda parla di una velocità massima in download di 18,3 Mbps (molto inferiore alle connessioni via 4G e 5G).

Oggi la costellazione di satelliti di Starlink conta circa 3.500 unità in orbita bassa, ma SpaceX intende lanciarne altri 7.500 entro la fine del decennio.