PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi gratis di dicembre 2022

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da dicembre 2022. Si tratta di una lista piuttosto corposa che include Yakuza 6: The Song of Life, Far Cry 5, La terra di mezzo: l’ombra di Mordor e tantissimi altri. Di seguito l’elenco completo dei titoli disponibili a partire da questo mese:

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry: New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor | PS4

La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus: The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Ci sono anche alcuni classici PlayStation che entrano nel catalogo:

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

Tra i nuovi titoli in arrivo nel servizio in abbonamento di Sony, oltre ai diversi titoli della serie Far Cry, spicca senza dubbio l’arrivo di La terra di mezzo: l’ombra di Mordor, l’ottimo action RPG ispirato all’universo tolkieniano de “Il signore degli Anelli” e WWE 2K22, il nuovo gioco di wrestling sviluppato da Visual Concepts sulle ceneri del disastroso WWE 2K20.

Più che gradito anche l’arrivo Oddworld: Abe’s Exoddus, l’episodio bonus della saga di Abe uscito nel 1998 su PlayStation 1 e su PC. Il gioco all’epoca ricevette molte critiche positive e c’è chi ancora oggi lo considera uno dei migliori titoli della serie.

Segnaliamo, inoltre, che WWE 2K22 sarà disponibile solo dal 3 gennaio e non dal 20 dicembre come gli altri titoli in catalogo.