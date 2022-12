Offerte Amazon: Need for Speed Unbound disponibile in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Need for Speed Unbound in versione PS5 e Xbox Series X/S. Ecco i dettagli sul prezzo del gioco.

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Need for Speed Unbound in versione PS5 ed Xbox Series S/X. La versione PS5 è disponibile al prezzo di 49,98€, mentre quella Xbox a 59,99€. Qui di seguito i link per acquistare il prodotto:

Il prezzo consigliato del gioco è 79.99€. Si tratta per entrambe le versioni del prezzo più basso sin dall’uscita. Sono venduti e spediti da Amazon e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che “Need For Speed Unbound ha tutte le carte in regola per piacere ai fan di vecchia data ma soprattutto per attirarne di nuovi, grazie a un gameplay accattivante, a un’esperienza di guida appagante, a un parco auto immenso, un editor per il car wrap dalle possibilità infinite e tanta, tanta velocità. Non è esente da problemi, su tutti quello della ripetitività e del non poter provare le auto prima di doverci investire i capitali guadagnati in ore e ore di gioco, ma considerando i capitoli precedenti sembra proprio che Electronic Arts abbia finalmente imboccato la strada giusta.”

