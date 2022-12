Le persone affette da cefalea a grappolo hanno maggiori probabilità di soffrire di altre malattie?

Le persone affette da cefalea a grappolo possono avere una probabilità più che tripla di soffrire di altre condizioni mediche come malattie cardiache, disturbi mentali e altre malattie neurologiche, secondo uno studio pubblicato nel numero di Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology.

La cefalea a grappolo è un mal di testa breve ma estremamente doloroso che può presentarsi per molti giorni o addirittura settimane di seguito. Il mal di testa può durare da 15 minuti a tre ore. “In tutto il mondo, il mal di testa ha un impatto incredibilmente negativo sulla qualità della vita delle persone, sia dal punto di vista economico che sociale”, ha dichiarato l’autrice dello studio Caroline Ran, PhD, del Karolinska Institutet di Stoccolma, Svezia. Lo studio ha coinvolto 3.240 persone con cefalea a grappolo di età compresa tra i 16 e i 64 anni in Svezia, confrontate con 16.200 persone simili per età, sesso e altri fattori. La maggioranza era costituita da uomini, come accade spesso nel caso della cefalea a grappolo.

I ricercatori hanno esaminato i registri di lavoro per determinare quanti giorni all’anno le persone erano assenti dal lavoro a causa di malattia e invalidità. Tra i soggetti affetti da cefalea a grappolo, il 92%, pari a 2.977 persone, aveva almeno una malattia aggiuntiva. Tra le persone senza cefalea a grappolo, il 78%, ovvero 12.575 persone, ha avuto due o più malattie.

Tra i soggetti affetti da cefalea a grappolo, le donne hanno avuto più malattie aggiuntive rispetto agli uomini, rispettivamente il 96% e il 90%. Il numero medio di giorni di assenza per malattia e disabilità è quasi doppio tra le persone con cefalea a grappolo.

“È molto importante comprendere meglio le altre condizioni che colpiscono le persone con cefalea a grappolo e il loro impatto sulla capacità di lavorare”, ha aggiunto Ran. “Queste informazioni possono aiutarci a prendere decisioni su trattamenti, prevenzione e prognosi”. Un limite dello studio è che non erano disponibili informazioni sui dati personali, come il fumo, il consumo di alcol e il peso, che potrebbero influenzare l’insorgenza delle malattie.