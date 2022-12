I regimi vaccinali contro l’ebola sono sicuri negli adulti e nei bambini

Cynthia Goldsmith

This colorized transmission electron micrograph (TEM) revealed some of the ultrastructural morphology displayed by an Ebola virus virion. See PHIL 1832 for a black and white version of this image.

Where is Ebola virus found in nature?The exact origin, locations, and natural habitat (known as the “natural reservoir”) of Ebola virus remain unknown. However, on the basis of available evidence and the nature of similar viruses, researchers believe that the virus is zoonotic (animal-borne) and is normally maintained in an animal host that is native to the African continent. A similar host is probably associated with Ebola-Reston which was isolated from infected cynomolgous monkeys that were imported to the United States and Italy from the Philippines. The virus is not known to be native to other continents, such as North America.

Secondo i risultati pubblicati oggi sul New England Journal of Medicine, due studi che hanno valutato tre strategie di somministrazione del vaccino contro l’ebola in adulti e bambini, hanno dimostrato che tutti i protocolli sono sicuri in entrambi i gruppi di età. Gli anticorpi sono stati prodotti in risposta ai regimi vaccinali a partire da 14 giorni dopo la prima vaccinazione e hanno continuato a essere rilevabili a livelli variabili – a seconda del vaccino e del regime utilizzato – sia nei bambini che negli adulti, per un anno. Lo studio ha arruolato volontari in siti in Guinea, Liberia, Sierra Leone e Mali per identificare le strategie di vaccinazione ottimali per limitare i focolai di malattia da virus Ebola.

Gli studi sono stati condotti nell’ambito del consorzio internazionale Partnership for Research on Ebola Vaccination (PREVAC) Gli studi hanno iniziato l’arruolamento nel 2017 e sono stati condotti contemporaneamente. Un totale di 1.400 adulti e 1.401 bambini di età compresa tra 1 anno e 17 anni hanno ricevuto due iniezioni di placebo o di vaccino anti-Ebola in uno dei tre regimi. I vaccini contro l’ebola erano Ad26.ZEBOV (fornito da Johnson & Johnson) seguito otto settimane dopo da una dose di richiamo di vaccino MVA-BN-Filo (fornito dal produttore Bavarian Nordic); due dosi di rVSVΔG-ZEBOV-GP (prodotto da Merck Sharp & Dohme Corp) separate da otto settimane; oppure una dose di vaccino Merck seguita otto settimane dopo da un’iniezione di placebo.

Le risposte anticorpali sono state osservate entro il 14° giorno dalla prima iniezione del vaccino Ad26.ZEBOV o rVSVΔG-ZEBOV-GP. I ricercatori affermano che questo risultato è degno di nota perché i vaccini contro la malattia da virus Ebola sono tipicamente somministrati durante un’epidemia e quindi le informazioni sulla rapidità con cui un vaccino produce un effetto anticorpale sono potenzialmente utili negli sforzi per proteggere le popolazioni a rischio. Poiché nessun partecipante ha contratto la malattia da virus Ebola durante lo studio, gli sperimentatori non sono stati in grado di valutare la protezione dalla malattia.