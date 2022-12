Aggressività: difficile individuarla, soprattutto nei cani

Siamo bravi a identificare il lato giocherellone nelle persone, in realtà non lo siamo nell’aggressività. In special modo a individuarla nei cani.

L’uomo è bravo nel rilevare piccole espressioni sulla faccia di coloro che gli sono vicini per valutarne l’umore. Un nuovo studio ha messo alla prova le abilità umane nel far vedere a 92 adulti una clip show di interazioni non verbali. Prima fra due bambini, poi fra due cani domestici o due macachi berberi.

I partecipanti sono stati divisi 50/50 per selezionare un risultato più probabile dell’interazione fra tre opzioni: neutro, giocoso o aggressivo. I risultati erano migliori del previsto per identificare interazioni neutre e giocose. Le abilità sono diminuite quando si è trattato di individuare l’aggressività. In special modo nei cani e nell’uomo. Forse nei primi proprio perché gli umani vedono positivamente le interazioni dei cani per l’affetto nutrito verso questi amici a quattro zampe. Questo studio recente è uscito in concomitanza con la notizia che l’uomo sia in grado di dire se un animale sia scontento o felice, ascoltandolo.

È importante essere in grado di fare previsioni sulle azioni future degli altri per reagire in modo ottimale. Gli esseri umani sono abbastanza bravi a categorizzare e prevedere situazioni sociali con altri umani, cani e scimmie, ma dipende dal contesto. Sorprendentemente, gli esseri umani sottovalutano l’aggressività nei cani.

autori in una nota