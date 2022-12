Steam sulle Tesla di ultima generazione: da oggi è possibile giocare ad Elden Ring sulle Model X e Model S

Steam arriva sulle auto Tesla di ultima generazione. I proprietari delle Tesla Model S e Model X di ultima generazione potranno giocare ai loro videogiochi tripla A preferiti durante le soste. La novità era attesa da molto tempo: le Model S e Model X presentate nel 2021 sono le prime auto ad avere una console di ultima generazione integrata nell’infotainment.

Da Cyberpunk 2077 ad Elden Ring, direttamente sugli (enormi) schermi dell’abitacolo e del vano passeggeri. Ricordiamo che la console di gioco inclusa nelle nuove Model S e Model X ha un hardware in grado di offrire performance sostanzialmente analoghe a quelle di una console di ultima generazione, come la PS5. Il sistema di gioco di Tesla è equipaggiato con un chip grafico AMD Navi 23 da 10 teraflops.

L’applicazione di Steam è inclusa in un più vasto aggiornamento rilasciato in occasione di Natale. Tesla Arcade include già un ampissimo catalogo di giochi estremamente recenti e apprezzati dalla critica e dagli utenti, tra cui Elden Ring. Ricordiamo ancora una volta che i videogiochi tripla A sono un’esclusiva delle Tesla Model S e Model X di ultima generazione. Steam non è invece disponibile sulle Tesla Model 3 e Model Y, né tantomeno sulle Model S e Model X acquistate prima del 2022.