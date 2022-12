I cambiamenti dell’orbita terrestre hanno provocato il riscaldamento della Terra milioni di anni fa

“Il Massimo Termico del Paleocene-Eocene è la cosa più vicina a ciò che stiamo vivendo ora e che potremmo vivere in futuro con i cambiamenti climatici”, ha dichiarato Lee Kump, professore di geoscienze alla Penn State University. “C’è stato molto interesse nel capire meglio questo evento e il nostro lavoro affronta importanti domande su cosa lo ha scatenato e sul tasso di emissioni di carbonio”. Gli scienziati hanno analizzato campioni ben conservati del Massimo Termico del Paleocene-Eocene, vicino alla costa del Maryland, utilizzando l’astrocronologia, una tecnica per datare i sedimenti in base a modelli orbitali che si verificano nell’arco di decine o centinaia di migliaia di anni, noti come cicli di Milankovitch.

Hanno scoperto che la forma dell’orbita terrestre (eccentricità) e l’oscillazione della sua rotazione (precessione), hanno favorito condizioni più calde all’inizio del Massimo Termico e che queste configurazioni orbitali, insieme, possono aver giocato un ruolo nell’innescare l’evento. “Un innesco orbitale potrebbe aver portato al rilascio di carbonio che ha causato diversi gradi di riscaldamento globale durante il MTPE, a differenza dell’interpretazione più diffusa al momento, secondo cui sia statio il vulcanismo massiccio a rilasciare il carbonio che ha generato il Massimo Termico”, ha detto Kump, del John Leone College of Earth and Mineral Sciences.

I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, indicano anche che inizio del MTPE è durato circa 6.000 anni. Le stime precedenti variavano da alcuni anni a decine di migliaia di anni. La tempistica è importante per comprendere la velocità di rilascio del carbonio nell’atmosfera, hanno dichiarato gli scienziati. Un’insorgenza di 6.000 anni, unita alle stime secondo cui 10.000 gigatoni di carbonio sono stati immessi nell’atmosfera sotto forma di gas serra come anidride carbonica o metano, indicano che circa un gigatone e mezzo di carbonio è stato rilasciato all’anno. Il gigatone è un’unità di misura corrispondente alla quantità di energia sprigionata dall’esplosione di 1 miliardo di tonnellate di tritolo.

“Questi tassi sono quasi di un ordine di grandezza più lenti rispetto al tasso di emissioni di carbonio di oggi, quindi questo è motivo di preoccupazione”, ha detto Kump. “Oggi stiamo emettendo carbonio a un tasso da 5 a 10 volte superiore alle nostre stime sulle emissioni durante questo evento geologico che ha lasciato un’impronta indelebile sul pianeta 56 milioni di anni fa”.

L’orbita della Terra varia in modi prevedibili e calcolabili a causa delle interazioni gravitazionali con il Sole e gli altri pianeti del sistema solare. Questi cambiamenti hanno un impatto sulla quantità di luce solare che raggiunge la Terra e sulla sua distribuzione geografica, influenzando così il clima. “Il motivo per cui questi cambiamenti orbitali sono presenti nella documentazione geologica è che influenzano il clima“, ha detto Kump. “E questo, a sua volta, influenza la produttività degli organismi marini e terrestri, la quantità di precipitazioni, l’erosione dei continenti e quindi la quantità di sedimenti trasportati nell’ambiente oceanico”.