Batman 89′ e Superman ’78: la DC li include nello stesso universo

Molti appassionati di un certo periodo avrebbero voluto vedere qualche decennio fa un film con protagonisti il Superman di Christopher Reeve ed il Batman di Michael Keaton. Da poco la DC Comics ha deciso di accontentarli in qualche maniera, stabilendo che Batman ’89 e Superman ’78 fanno parte dello stesso universo.

Il tutto è stato rivelato in Dark Crisis: Big Bang #1, il nuovo grande albo one-shot della casa editrice in cui vediamo il Flash di Barry Allen attraversare diversi universi, e tra questi c’è anche Earth-789, un mondo in cui troviamo il Batman di Michael Keaton assieme al Joker di Jack Nicholson. Questa è la vignetta in cui vediamo entrambi i character.

In questo universo narrativo Joker è stato colui che ha ucciso i genitori di Bruce Wayne (così come accade nel film di Tim Burton), e dove ci sono Superman e Supergirl che sono gli unici supereroi dotati di poteri. In questo modo la DC Comics ha menzionato all’interno dello stesso universo, quello di Terra-789, sia il Superman di Christopher Reeve, che il Batman di Micheal Keaton, che la Supergirl di Helen Slater, protagonista del lungometraggio del 1984.

La mappa che viene proposta dalla DC Comics alla fine dell’albo mostra l’universo narrativo al completo, citando anche Terra-66 che vede al suo interno il Batman di Adam West, Earth-27 che ospita Jurassic League, Earth-49 che comprende i personaggi di Injustice, Earth-63 che ha al suo interno i personaggi di DC vs. Vampires, ed altre ancora.

Il fumetto Dark Crisis: Big Bang #1 racconta eventi di Dark Crisis on Infinite Earths, ed è realizzato da Mark Waid, Dan Jurgens, Norm Rapmund, Federico Blee e Troy Peteri. Ricordiamo che i volumi a fumetti di Batman ’89 e Superman ’78 sono stati proposti da Panini Comics a novembre, e raccontano storie che proseguono gli eventi dei rispettivi film.

Qui sotto trovate un nostro approfondimento.

Ed ecco un fan trailer che prova a immaginare i due supereroi dei due film insieme.