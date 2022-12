Avatar – La Via dell’Acqua: il film di James Cameron da oggi al cinema

Oggi, 14 dicembre, arriva nelle sale cinematografiche italiane il film Avatar – La Via dell’Acqua, lungometraggio sequel del film che ha incassato di più nella storia del cinema. James Cameron si ripropone di andare oltre rispetto a ciò che ha mostrato nel primo lungometraggio, e intende alzare l’asticella della spettacolarità, e non solo.

Questo è il trailer di Avatar: la Via dell’Acqua.

Lo stesso regista ha dichiarato che, per creare profitti, il lungometraggio dovrà piazzarsi tra i primi quattro incassi di sempre, e comunque superare i due miliardi di dollari. Nelle ultime interviste concesse, Cameron ha dichiarato che Avatar: La Via dell’Acqua sarà superiore a livello di effetti visivi anche ai film Marvel.

Weta FX, così come è chiamata ora, è il meglio- ha detto- Industrial Light & Magic ha fatto delle cose grandiose, ma quando arriviamo a ciò che abbiamo fatto a livello di espressioni facciali posso dire che Thanos…bé dai, lasciamo stare. Avatar: La Via dell’Acqua non può neanche essere paragonato, ed è merito di ciò che ha fatto WETA.

Cameron ha le idee chiare per questo sequel, ed ha dichiarato di aver risposto in maniera dura ad uno dei produttori che aveva proposto di diminuire il minutaggio del film. Ecco le sue parole:

Gli ho detto una cosa che non ho mai fatto con nessuno in questo ambiente. Le mie parole sono state: ‘Questo film incasserà tutto quello che deve incassare, e quando lo farà per te sarà troppo tardi. Se c’è un momento in cui ti debba piacere questo film è oggi. Non voglio che tu dica qualcosa che non senti, ma sappi che non basteranno tutti i complimenti possibili da parte tua in futuro, quando Avatar guadagnerà tutto ciò che deve guadagnare’.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.