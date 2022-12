Zorro: Catherine Zeta-Jones passerebbe il testimone a Lisette Olivera

Mentre Antonio Banderas ha dichiarato che Tom Holland potrebbe essere il prossimo Zorro ideale, la stessa domanda è stata posta anche a Catherine Zeta-Jones, per quanto riguarda il ruolo di Elena de la Vega. Anche l’attrice ha le idee chiare, ed ha citato subito Lisette Olivera.

Ecco le sue parole a Comicbook.com:

Ho lavorato con Lisette su National Treasure, vedo molto di me stessa in questa giovane ragazza. La vedo molto appassionata del suo lavoro, assennata nei confronti di ciò che deve fare, e credo che possa avere una lunga carriera davanti a sé. E poi è una ragazza adorabile. Per questo motivo penso possa avere tutti gli elementi per poter incarnare la prossima Elena de la Vega. Mi piacerebbe molto vedere una nuova lady Zorro.

Di recente anche Antonio Bandersa si è espresso sulla possibilità di avere un nuovo Zorro, e anche di tornare a incarnare il popolare eroe mascherato. A riguardo l’interprete ha dichiarato:

Si, vorrei tornare a interpretare Zorro, perché no? Mi viene in mente una cosa che ho già detto a qualcuno, proprio quando mi avevano chiesto di Zorro. Se mi chiamassero per la parte vorrei fare ciò che Anthony Hopkins ha fatto per me, e vorrei passare la torcia ad un altro interprete.