The Princess Diaries: Julie Andrews dichiara che è troppo tardi per un terzo film

Nonostante la Disney abbia messo in lavorazione un terzo capitolo di The princess Diaries, l’iconica Julie Andrews ha dichiarato che, a suo parere, è troppo tardi per un novo capitolo della saga. E tutto ciò sia a causa della sua età, che per quella della stessa Anne Hathaway.

Ecco le parole di Julie Andrews al The Hollywood Reporter:

Penso che tutti noi sappiamo che probabilmente sia troppo tardi. Se n’è parlato un poco dopo che è uscito il secondo film, ma quanti anni sono trascorsi da quel periodo? Io sono troppo grande, ed anche Annie è troppo grande. Dubito che si possa fare qualcosa di nuovo. Si è parlato di un ulteriore sequel davvero tanti anni fa. Le proposte però non sono passate, ed anche Garry ha lasciato stare. Specialmente per me è passato troppo tempo per fare un nuovo film. Tutto ciò di cui si sta parlando è piacevole, ma credo non sia possibile.

A questo punto sembra proprio che Julie Andrews si sia fatta da parte. Cosa dirà Anne Anne Hathaway? Senza l’ex interprete della giovane protagonista un terzo film sembra davvero impossibile da poter realizzare.

Anche perché la storia in lavorazione per The Princess Diaries 3 dovrebbe essere un proseguimento dei capitoli precedenti. A scrivere la sceneggiatura del terzo capitolo di The Princess Diaries sarà Aadrita Mukerji, che ha già lavorato su Supergirl e Reacher. Debra Martin Chase, che ha prodotto i primi due film, lavorerà anche a questo terzo capitolo.

Il primo film del 2001 è un adattamento del libro omonimo di Meg Cabot, e si trattò della prima grande apparizione sullo schermo della stessa Anne Hathaway. L’attrice ha vestito i panni di Mia Thermopolis, un’adolescente che scopre di essere l’erede al trono di Genovia. Nel cast della pellicola era presente anche Julie Andrews.

Gli incassi al box-office portarono The Princess Diaries ad un guadagno di 165 milioni di dollari, e condussero ad un sequel distribuito nel 2004.

Ecco il trailer del primo lungometraggio.