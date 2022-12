Microsoft ha acquistato il 4% della Borsa di Londra: nasce una partnership che durerà dieci anni

Microsoft ha acquistato il 4% delle quote della società che gestisce la Borsa di Londra, cioè la LSEG. L'acquisto precede una partnership dalla durata di dieci anni.

Microsoft ha acquistato il 4% delle quote della società che gestisce la Borsa di Londra, cioè la LSEG. L’acquisto precede una partnership dalla durata di dieci anni: la piazza affari di Londra avrà a disposizione le risorse in cloud di Microsoft, che verranno utilizzate per potenziare l’attività di analisi dei dati.

LSEG lavora ad una nuova piattaforma di analisi dati chiamata Workflow, che potrà così trarre beneficio da una fortissima integrazione con i prodotti e i servizi di Microsoft, tra cui Azure, Microsoft Teams e oltre che alcune intelligenze artificiali di nuova generazione.

Nell’ambito della partnership decennale, le due società si sono impegnate a scambiarsi reciprocamente tool e software dedicati. La Borsa di Londra in futuro farà sempre più affidamento sulle infrastrutture in cloud di Microsoft Azure.

I clienti e partner potranno contattare LSEG utilizzando Microsoft Teams, ottenendo in questo modo assistenza e potendo svolgere – nel pieno rispetto delle norme sulla privacy – le attività una volta relegate a canali di comunicazione diversi. Tutti i contenuti del LSEG saranno poi integrati con Microsoft Excel a livello nativo. Sarà anche possibile utilizzare Workspace, Teams e Microsoft 365 per le presentazioni ed i report.

Insomma, i vantaggi sono diversi e in generale grazie a questa partnership – dal costo di circa 2,8 miliardi di dollari – i servizi della Borsa di Londra diventeranno più semplici ed immediati da utilizzare.

L’accordo, ad ogni modo, non è ancora definitivo e dovrà passare al vaglio delle autorità Antitrust britanniche.