Come si dice? Squadra che vince non si cambia e Disney ne sa qualcosa. Con una quantità infinita di spazio da riempire con la sua vasta libreria di contenuti originali, Disney+ è diventata la casa delle serie TV basate su vari film pubblicati dalla House of Mouse nel corso degli anni. Dal lancio del servizio nel 2019, abbiamo visto il ritorno di molti mondi e personaggi familiari: The Mighty Ducks: Game Changers, Andor (che espande l’universo di Rogue One: A Star Wars Story) e persino High School Musical: The Musical: The Series, tra gli altri. E ora, uno dei franchise di film d’avventura dal vivo di maggior successo rilasciati dalla Disney farà il suo debutto su piccolo schermo.

Il Mistero dei Templari – la serie che continua l’eredità dei blockbuster prodotti da Jerry Bruckheimer con Nicolas Cage nei panni di un cacciatore di tesori che farà di tutto per scoprire un buon mistero, sta arrivando sotto forma di una serie in streaming. Anche se non conosciamo ancora se ci sarà un ruolo di Benjamin Franklin Gates di Cage, e se salterà fuori e ruberà la Dichiarazione di Indipendenza ad un certo punto durante la serie tv, sappiamo un bel po’ della prossima serie di azione-avventura che sta per debuttare su Disney+.

Il palinsesto televisivo dell’autunno 2022 ha visto la sua giusta quota di nuove serie, soprattutto per quanto riguarda l’uscita di nuovi prodotti su Disney+, e continuerà fino alla fine dell’anno, quando Il Mistero dei Templari (National Treasure: Edge of History) farà il suo debutto.

Il 14 dicembre, l’attesissima serie debutterà con non uno, ma due episodi, dando il via a una nuova avventura ambientata nel mondo dei film di grande successo di Il Mistero dei Templari. Successivamente, gli episodi verranno pubblicati su base settimanale.

La serie è incentrata su una giovane esploratrice alla ricerca di un tesoro nascosto e della verità sulla sua famiglia.

Le prime due puntate dei film erano incentrate sull’impavido storico, crittografo e cacciatore di tesori interpretato da Nicolas Cage, Benjamin Franklin Gates, ma questa volta ci sarà una nuova eroina. La Disney ha annunciato che Il Mistero dei Templari si concentrerà su una giovane donna la cui vita viene sconvolta dopo aver scoperto che il suo defunto padre potrebbe essere la chiave di un tesoro secolare. Nella ricerca della fortuna scomparsa da tempo, scoprirà anche verità sulla storia della sua stessa famiglia. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Lisette Olivera e Catherine Zeta-Jones

Entrambi i film presentavano cast di grandi ensemble con talenti di prim’ordine e sembra che la prossima serie Disney+ non sarà da meno. Nel ruolo di Jess Valenzuela, la giovane avventuriera al centro di Il Mistero dei Templari: Edge of History, c’è Lisette Olivera, i cui crediti precedenti includono Total Eclipse e We Need to Do Something. Al fianco della star dello show c’è Catherine Zeta-Jones, che interpreterà il ruolo della malvagia Billie Pearce, un personaggio feroce che non si fermerà davanti a nulla pur di impossessarsi del tesoro inestimabile.

Altri membri del cast includono Jake Austin Walker, Jordan Rodrigues, Zuri Reed, Antonio Cipriano e Lyndon Smith. Ma questi sono solo i nuovi arrivati, visto che appariranno anche alcuni capisaldi del franchise…

Harvey Keitel e Justin Bartha torneranno

Anche se è dubbio che vedremo Benjamin Franklin Gates di Nicolas Cage o la dottoressa Abigail Chase di Diane Kruger (forse torneranno per il lungo inattivo Il Mistero dei Templari 3), ma due punti fermi del franchise riprenderanno i loro ruoli ne Il Mistero dei Templari: Edge of History quando debutterà a dicembre.

Nell’aprile 2022, è stato rivelato che Justin Bartha, che ha interpretato Riley Poole in National Treasure e il suo sequel, Book of Secrets, sarebbe tornato nel franchise, in cui sembra che interpreterà una versione leggermente più vecchia del miglior film di Gates, amico e compagno di avventura. Pochi mesi dopo, un teaser trailer della serie in arrivo è stato riprodotto al Comic-Con di San Diego, dove è stato rivelato che anche Harvey Keitel sarebbe tornato nei panni di Peter Sadusky, che ha incontrato per la prima volta Gates e la sua banda dopo che l’avventuriero ha rubato la Dichiarazione di Indipendenza.

Sebbene non sappiamo ancora come la serie de Il Mistero dei Templari sarà collegato ai primi due film (oltre all’inclusione di due delle star dei film), la Disney ha rivelato che la prossima serie in streaming sarà un’espansione del franchise. Idealmente, questo potrebbe portare a più personaggi dei film che si presentano ad un certo punto prima che la serie si concluda, in particolare Ian Howe di Sean Bean, dato che l’amico diventato nemico di Benjamin Franklin Gates è stato uno dei pochi ruoli dell’attore notoriamente noto per aver interpretato personaggi sfortunati che non sono morti.

Questo discorso di “espansione” lascia anche la porta aperta affinché la serie porti a National Treasure 3, che potrebbe accadere o meno, ma dovremo aspettare e vedere.

La serie tv è ambientata dopo i film

Il Mistero dei Templari – la serie non sarà un prequel del film del 2004 o del suo sequel del 2007, e si svolgerà invece dopo gli eventi dei film. Il momento esatto in cui si svolgerà la serie non è stato ufficialmente rivelato a questo punto, ma a giudicare dalla tecnologia presente nel primo trailer della serie tv, sembra che la prossima serie Disney+ avrà luogo in tempi attuali e moderni o poco prima.

La serie in streaming de Il Mistero dei Templari dovrebbe avere un tono simile ai due film, poiché la nuova serie è stata creata da due degli sceneggiatori che hanno contribuito a dare vita al franchise in primo luogo. La Disney ha annunciato che Cormac e Marianne Wibberley, spesso indicati come i Wibberley, si sono dedicati a scrivere e produrre la serie oltre a far decollare il progetto. Il mega-produttore di Hollywood Jerry Bruckheimer, che è stato in prima linea nei primi due film, è anche uno dei produttori dello show.

La serie reinventerà il concetto dei film attraverso l’obiettivo del nuovo personaggio principale, Jess Morales è una sognatrice di 20 anni, beneficiaria della protezione degli immigrati privi di documenti attraverso la politica DACA degli Stati Uniti.

Il background culturale unico di Jess probabilmente le darà una visione diversa su ciò che rende prezioso un manufatto, poiché l’idea di ciò che è prezioso varia da cultura a cultura.

La serie esplorerà i temi di “identità, comunità e patriottismo” mentre Jess e le sue amiche cercano di risolvere il mistero di un tesoro panamericano.

Il gruppo esplorerà anche chi può scrivere la storia, poiché raramente viene raccontata dal punto di vista delle comunità emarginate. Secondo quanto riferito, Jess scoprirà anche i segreti della sua storia familiare nel processo. Non capita spesso di vedere i valori culturali degli Stati Uniti esplorati da qualcuno con lo status speciale di Jess. Da quello che sappiamo, sembra che il pubblico sarà in grado di godere di un tema e di una struttura della trama simili a quelli dei film attraverso una nuova lente culturale.

Poiché la serie presenterà un cast più giovane, la star Nicolas Cage probabilmente non riprenderà il suo ruolo.

Anche se Cage non è tornato, conosciamo il nuovo cast quasi al completo, come accennato in precedenza. La giovane attrice Lisette Alexis interpreterà Jess Morales, l’intraprendente protagonista della serie. Ad Alexis si unisce Catherine Zeta-Jones, nei panni di Billie Pearce. Billie è una miliardaria ed esperta di antichità che vuole il tesoro panamericano tutto per sé. Tuttavia, non si tratta solo di soldi, poiché il tesoro ha un significato segreto più profondo per Billie.

Lyndon Smith di Parenthood è l’agente dell’FBI Ross, che era al vertice del suo campo fino a un errore che ha posto fine alla sua carriera. Vede aiutare Jess a localizzare il tesoro come il suo modo per dimostrare di nuovo a se stessa come agente. Zuri Reed di Flatbush Misdemeanors è la migliore amica di Jess, Tasha. Personalità dei social media, Tasha usa la sua piattaforma per combattere la corruzione e le grandi aziende. Tuttavia, deve rivalutare le sue priorità quando è a caccia con Jess. La star di Light as a Feather Jordan Rodrigues è Ethan, un altro caro amico di Jess. Un rigoroso seguace delle regole, Ethan deve imparare a rilassarsi se vuole essere prezioso durante la caccia.

Antonio Cipriano di Jagged Little Pill è Oren, che è innamorato di Tasha e possiede una vasta conoscenza di tutto, dalle teorie del complotto alle scarpe da ginnastica. La star di Stargirl Jake Austin Walker è un musicista in difficoltà, Liam. Discendente da una lunga stirpe di cacciatori di tesori, è attratto dalla missione di Jess in quanto potrebbe aiutarlo a realizzare i sogni di caccia al tesoro del suo defunto padre.

Ai nuovi arrivati si uniranno alcuni volti noti dei film. Riley Poole di Justin Bartha, esperta di computer e amica di Ben Gates, apparirà in un ruolo da ospite. Anche l’agente dell’FBI di Harvey Keitel, Peter Sadusky, tornerà in qualche modo.